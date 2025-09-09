iPhone 17 Basis vs. Air, Pro und Max Modelle: Welches kaufen?

Apple hat die iPhone 17 Serie am 9. September 2025 auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat wichtige Pro-Funktionen wie 120Hz ProMotion und eine 256 GB Basis in jedes Modell integriert. Diese Änderung lässt Ihre Entscheidung eher auf Design, Kamerafunktionen und Akku basieren als auf reiner Display- oder Speichergröße.

iPhone 17 vs. Air vs. Pro vs. Pro Max

Design und Display

Das iPhone 17 verwendet ein 6,3-Zoll Super Retina XDR OLED mit ProMotion und Ceramic Shield 2. Das Air legt Wert auf Dünnheit mit einem 6,5-Zoll Panel in einem 5,6 mm Gehäuse aus Titan-Aluminium. Das Pro und Pro Max behalten die gleiche hohe Helligkeit und ProMotion bei, während sie eine horizontale Kameraleiste und eine Dampfkammer zur Wärmeregulierung hinzufügen.

Leistung und Power

Das iPhone 17 und Air laufen mit dem A19 mit 8 GB RAM. Das Air fügt N1- und C1X-Chips für schnelleres WLAN hinzu. Das Pro und Pro Max verwenden den A19 Pro mit 12 GB RAM und größeren Neural Engines für On-Device-KI. Ihre Dampfkammer verhindert thermisches Throttling bei langen Aufgaben.

Kameras

Das iPhone 17 wird mit einem dualen 48MP Fusion-System mit Haupt- und Ultraweitwinkelobjektiven und einer 18MP Frontkamera ausgeliefert. Das Air reduziert die Objektive auf eine einzelne 48MP Hauptkamera, um die Dünnheit zu erhalten. Das Pro und Pro Max bieten ein dreifaches 48MP System und ein 8-fach optisches Teleobjektiv. Pro-Funktionen wie ProRes RAW und Apple Log 2 bleiben exklusiv der Pro-Klasse vorbehalten.

Akku und Laufzeit

Die Akkukapazitäten unterscheiden sich deutlich. Das iPhone 17 hat 3.692 mAh. Das Air sinkt auf 3.149 mAh und setzt auf ein Silizium-Anoden-Design für Effizienz. Das Pro bietet etwa 4.252 mAh. Das Pro Max erreicht 5.088 mAh, das erste iPhone über 5.000 mAh, und bietet die beste Laufzeit.

Preis und Speicher

Modell 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 799 $ 999 $ iPhone Air 999 $ 1.199 $ 1.399 $ iPhone 17 Pro 1.099 $ 1.299 $ 1.499 $ iPhone 17 Pro Max 1.199 $ 1.399 $ 1.599 $ 1.999 $

Welches sollten Sie kaufen?

iPhone 17 : Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wählen Sie dieses, wenn Sie Flaggschiff-Funktionen zu einem ausgewogenen Preis wünschen.

: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wählen Sie dieses, wenn Sie Flaggschiff-Funktionen zu einem ausgewogenen Preis wünschen. iPhone 17 Air : Wählen Sie dieses, wenn Dünnheit, Gewicht und Haptik wichtiger sind als Kamera-Vielseitigkeit oder maximale Akkulaufzeit.

: Wählen Sie dieses, wenn Dünnheit, Gewicht und Haptik wichtiger sind als Kamera-Vielseitigkeit oder maximale Akkulaufzeit. iPhone 17 Pro : Wählen Sie dieses, wenn Sie fotografieren und bearbeiten oder rechenintensive KI-Aufgaben auf dem Gerät ausführen. Der zusätzliche RAM und die Kühlung sind wichtig.

: Wählen Sie dieses, wenn Sie fotografieren und bearbeiten oder rechenintensive KI-Aufgaben auf dem Gerät ausführen. Der zusätzliche RAM und die Kühlung sind wichtig. iPhone 17 Pro Max: Wählen Sie dieses, wenn Sie den größten Bildschirm, die beste Akkulaufzeit und das komplette Pro-Kamera- und Leistungspaket wünschen.

Vorbestellungen beginnen am 12. September. Die Verfügbarkeit beginnt am 19. September in vielen Märkten.

Fazit: Das Basis-iPhone 17 deckt nun die Bedürfnisse der meisten Käufer ab. Das Air existiert für ein engeres Publikum, das Form und Portabilität priorisiert. Das Pro und Pro Max bleiben die einzigen Modelle, die wirklich einzigartige kreative Tools und nachhaltige Leistung liefern. Wenn Sie Ihr Telefon als professionelle Kamera, Bearbeitungs-Rig oder On-Device-KI-Workstation nutzen, investieren Sie mehr. Wenn Sie es für alles andere nutzen, werden Sie das neue iPhone 17 sowohl leistungsfähig als auch kostengünstig finden.