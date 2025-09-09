iPhone 17 de base vs Air, Pro et Max : lequel acheter ?

Apple a lancé la série iPhone 17 le 9 septembre 2025. L’entreprise a intégré des fonctionnalités Pro clés comme le ProMotion 120 Hz et un stockage de base de 256 Go dans tous les modèles. Ce changement fait de votre décision une question de design, d’outils photo et de batterie plutôt que d’écran ou de stockage brut.

iPhone 17 vs Air vs Pro vs Pro Max

Design et écran

L’iPhone 17 utilise un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces avec ProMotion et Ceramic Shield 2. L’Air vise la finesse avec un panneau de 6,5 pouces dans un corps en titane-aluminium de 5,6 mm. Les Pro et Pro Max conservent la même haute luminosité et ProMotion tout en ajoutant une barre d’appareils photo horizontale et une chambre à vapeur pour le contrôle thermique.

Performances et puissance

Les iPhone 17 et Air fonctionnent avec l’A19 et 8 Go de RAM. L’Air ajoute des puces N1 et C1X pour un sans-fil plus rapide. Les Pro et Pro Max utilisent l’A19 Pro avec 12 Go de RAM et des moteurs neuronaux plus grands pour l’IA sur l’appareil. Leur chambre à vapeur empêche la limitation thermique lors de tâches prolongées.

Appareils photo

L’iPhone 17 embarque un système Fusion double 48 MP avec objectifs principal et ultra grand-angle et un appareil photo frontal de 18 MP. L’Air réduit les objectifs à un seul appareil photo principal de 48 MP pour maintenir la finesse. Les Pro et Pro Max offrent un système triple 48 MP et un téléobjectif optique 8x. Les fonctionnalités Pro comme ProRes RAW et Apple Log 2 restent exclusives au niveau Pro.

Batterie et autonomie

Les capacités de batterie diffèrent considérablement. L’iPhone 17 affiche 3 692 mAh. L’Air descend à 3 149 mAh et s’appuie sur une conception d’anode en silicium pour l’efficacité. Le Pro offre environ 4 252 mAh. Le Pro Max atteint 5 088 mAh, le premier iPhone au-dessus de 5 000 mAh, et offre la meilleure autonomie.

Prix et stockage

Modèle 256 Go 512 Go 1 To 2 To iPhone 17 799 $ 999 $ iPhone Air 999 $ 1 199 $ 1 399 $ iPhone 17 Pro 1 099 $ 1 299 $ 1 499 $ iPhone 17 Pro Max 1 199 $ 1 399 $ 1 599 $ 1 999 $

Lequel devriez-vous acheter ?

: Choisissez-le si vous photographiez et montez ou exécutez des tâches d’IA lourdes sur l’appareil. La RAM supplémentaire et le refroidissement comptent. iPhone 17 Pro Max : Choisissez-le si vous voulez le plus grand écran, la meilleure autonomie et l’ensemble complet d’appareils photo et de performances Pro.

Les précommandes ouvrent le 12 septembre. La disponibilité commence le 19 septembre dans de nombreux marchés.

Conclusion : l’iPhone 17 de base couvre désormais les besoins de la plupart des acheteurs. L’Air existe pour un public plus restreint qui privilégie la forme et la portabilité. Les Pro et Pro Max restent les seuls modèles qui offrent des outils créatifs véritablement uniques et des performances soutenues. Si vous utilisez votre téléphone comme appareil photo professionnel, station de montage ou poste de travail IA sur l’appareil, investissez davantage. Si vous l’utilisez pour tout le reste, vous trouverez le nouvel iPhone 17 à la fois capable et rentable.