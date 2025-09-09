iPhone 17 base vs. modelos Air, Pro y Max: ¿cuál comprar?

Apple lanzó la serie iPhone 17 el 9 de septiembre de 2025. La compañía trasladó características clave de los modelos Pro, como ProMotion de 120 Hz y una base de 256 GB, a todos los modelos. Ese cambio hace que su decisión se base más en el diseño, las herramientas de la cámara y la batería que en la pantalla o el almacenamiento.

iPhone 17 vs. Air vs. Pro vs. Pro Max

Diseño y pantalla

El iPhone 17 utiliza una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas con ProMotion y Ceramic Shield 2. El Air apunta a la delgadez con un panel de 6,5 pulgadas en un cuerpo de titanio-aluminio de 5,6 mm. El Pro y el Pro Max mantienen el mismo alto brillo y ProMotion, al tiempo que añaden una barra de cámara horizontal y una cámara de vapor para el control térmico.

Rendimiento y potencia

El iPhone 17 y el Air funcionan con el A19 con 8 GB de RAM. El Air añade chips N1 y C1X para una conexión inalámbrica más rápida. El Pro y el Pro Max utilizan el A19 Pro con 12 GB de RAM y motores neuronales más grandes para la IA en el dispositivo. Su cámara de vapor evita la limitación térmica durante trabajos largos.

Cámaras

El iPhone 17 incluye un sistema Fusion dual de 48 MP con lentes principal y ultra gran angular y una cámara frontal de 18 MP. El Air reduce las lentes a una sola cámara principal de 48 MP para mantener la delgadez. El Pro y el Pro Max ofrecen un sistema triple de 48 MP y un teleobjetivo óptico de 8x. Las funciones Pro, como ProRes RAW y Apple Log 2, siguen siendo exclusivas del nivel Pro.

Batería y autonomía

Los aspectos más destacados de la capacidad de la batería difieren notablemente. El iPhone 17 indica 3692 mAh. El Air baja a 3149 mAh y se basa en un diseño de ánodo de silicio para la eficiencia. El Pro ofrece unos 4252 mAh. El Pro Max alcanza los 5088 mAh, el primer iPhone por encima de los 5000 mAh, y ofrece el mejor tiempo de ejecución.

Precio y almacenamiento

Modelo 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 $799 $999 iPhone Air $999 $1199 $1399 iPhone 17 Pro $1099 $1299 $1499 iPhone 17 Pro Max $1199 $1399 $1599 $1999

¿Cuál debería comprar?

iPhone 17 : La mejor relación calidad-precio. Elija este si desea características insignia a un precio equilibrado.

: La mejor relación calidad-precio. Elija este si desea características insignia a un precio equilibrado. iPhone 17 Air : Elija este si la delgadez, el peso y el tacto le importan más que la versatilidad de la cámara o la máxima duración de la batería.

: Elija este si la delgadez, el peso y el tacto le importan más que la versatilidad de la cámara o la máxima duración de la batería. iPhone 17 Pro : Elija este si graba y edita o ejecuta tareas pesadas de IA en el dispositivo. La RAM adicional y la refrigeración importan.

: Elija este si graba y edita o ejecuta tareas pesadas de IA en el dispositivo. La RAM adicional y la refrigeración importan. iPhone 17 Pro Max: Elija este si desea la pantalla más grande, la mejor duración de la batería y el paquete completo de cámara y rendimiento Pro.

Los pedidos anticipados se abren el 12 de septiembre. La disponibilidad comienza el 19 de septiembre en muchos mercados.

Conclusión: el iPhone 17 básico ahora cubre las necesidades de la mayoría de los compradores. El Air existe para un público más reducido que prioriza la forma y la portabilidad. El Pro y el Pro Max siguen siendo los únicos modelos que ofrecen herramientas creativas genuinamente únicas y un rendimiento sostenido. Si utiliza su teléfono como una cámara profesional, equipo de edición o estación de trabajo de IA en el dispositivo, gaste más. Si lo usa para todo lo demás, encontrará que el nuevo iPhone 17 es capaz y rentable.