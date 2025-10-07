Lieferschwierigkeiten bei iPad Pro und MacBook Pro deuten auf kommende M5-Chips hin

Wir können die Zeichen erkennen, bevor Apple etwas bestätigt. Wenn Sie einen Apple Store besuchen oder online nachsehen, werden die Lieferzeiten länger, Basiskonfigurationen brauchen länger, bis sie versandt werden, und nur Top-Konfigurationen sind noch leicht zu finden. Das passiert gerade mit dem iPad Pro und dem MacBook Pro. Alles deutet auf dasselbe hin: Die nächsten M5-Chips von Apple stehen kurz vor der Markteinführung.

Was die Lagersignale aussagen

Sie können die meisten M4 MacBook Pro-Varianten problemlos bestellen, aber die kundenspezifischen Konfigurationen des Basismodells M4 14-Zoll verzögern sich bis Ende Oktober. Diese Divergenz ist wichtig. Sie besagt, dass Apple die Pro- und Max-Lagerbestände mit höherer Marge schützt, während die Einstiegsklasse vor einem Wechsel ausläuft.

Beim iPad zeigen bestimmte M4 Pro-Konfigurationen jetzt zwei bis drei Wochen Lieferzeit an. Diese Verzögerung deckt sich mit der typischen Lagerbestandsverknappung vor der Aktualisierung. Beim Apple Vision Pro ist diese Belastung nicht zu beobachten, was auf eine leichtere Handhabung hindeutet.

Mark Gurman von Bloomberg wies auf beide Schritte hin. Er stellte fest, dass sich die Auslieferung des iPad Pro bei einigen Konfigurationen in das Fenster vom 21. bis 28. Oktober verschiebt, und er wies auf eingeschränkte kundenspezifische Bestellungen beim 14-Zoll-MacBook Pro hin, während die Pro- und Max-Modelle weiterhin verfügbar waren. Er deutete dies als ein starkes Zeichen für ein bevorstehendes M5-Upgrade für das iPad Pro und das MacBook Pro der Einstiegsklasse.

FCC-Anmeldungen liefern einen zweiten Hinweis. Die Kommission listete ein einzelnes neues MacBook Pro -Modell und nicht die übliche Bandbreite auf. Das ist sinnvoll, wenn Apple den Rollout aufteilt und zuerst nur den Basis-M5 ausliefert, gefolgt von M5 Pro und M5 Max später.

Der Analyst Ming-Chi Kuo lieferte ein drittes Indiz. Er prognostizierte High-End-M5-Silizium für das MacBook Pro im Jahr 2026, was Apple Spielraum lässt, den Basis-M5 früher auszuliefern und die größeren Dies ins nächste Jahr zu verschieben.

Warum ein geteilter MacBook Pro Launch passt

Sie haben schon einmal erlebt, dass Apple Silizium gestaffelt hat. Das Unternehmen führt oft mit einem grundlegenden Chip, dann erweitert es die Familie, wenn sich die Erträge verbessern und die Marketingkadenz es erfordert. Das heutige Lagerbild spiegelt dieses Drehbuch wider. Das Basismodell 14-Zoll dünnt aus. Pro und Max halten sich stabil. So räumen Sie die Startbahn für ein Update der Einstiegsklasse, ohne die Premium-Linien zu berühren.

Eine Aufteilung reduziert auch den Druck auf die gerüchteweisen OLED MacBook Pro-Pläne. Wenn Apple jetzt ein M5 14-Zoll ausliefert und M5 Pro und M5 Max für 2026 reserviert, behält es Spielraum für einen späteren Übergang zu einem größeren Display, anstatt zwei Schlagzeilen-Upgrades in einer Saison zu stapeln.

Veranstaltung oder Pressemitteilung?

Sie erwarten, dass Apple einen neuen Top-Line-Chip als ein Ereignis behandelt. Das Unternehmen stellte M1, M2, M3 und M4 auf der Bühne vor. Allerdings sieht die Hardware hier nach reinen Spezifikationserhöhungen aus. Wenn die einzige sichtbare Änderung der Prozessor ist, kann Apple über einen kurzen Stream oder eine Pressemitteilung vorgehen und das Pulver für größere Industriedesign-Geschichten später trocken halten.

Das sollten Sie im Oktober beachten:

Apple Newsroom-Updates an einem Montag- oder Dienstagmorgen. Online-Shop-Ausfallzeiten, die länger als die routinemäßige Wartung dauern. Produktseiten, die das Industriedesign beibehalten, während Leistungsgraphen und Batterieschätzungen ausgetauscht werden.

Was das für Sie bedeutet

Wenn Sie ein 14-Zoll MacBook Pro wollen und planen, das Einstiegsmodell zu kaufen, warten Sie einen Moment. Sie erhalten einen neueren Chip zum gleichen Preis. Wenn Sie heute schwerere Kerne benötigen, werden die M4 Pro- und M4 Max-Linien weiterhin pünktlich ausgeliefert, und ihre Verfügbarkeit deutet auf keine kurzfristige Änderung hin.

Wenn Sie ein iPad Pro ins Auge fassen, halten Sie Ihren Warenkorb zurück, wenn Ihre Konfiguration einen Liefertermin im späten Oktober anzeigt. Dieser Zeitpunkt stimmt mit einer Übergabe überein. Sie vermeiden es, am Rande des Zyklus zu kaufen.

Die wahrscheinlichen Wege

Sie haben drei realistische Zeitpläne, die Sie verfolgen können:

Apple bringt jetzt ein 14-Zoll MacBook Pro mit M5 auf den Markt und fügt Anfang 2026 M5 Pro und M5 Max hinzu.

Apple bringt M5 jetzt für das iPad Pro und das MacBook Pro der Einstiegsklasse auf den Markt und folgt dann im Frühjahr mit High-End-MacBook Pro-Modellen.

Apple liefert jetzt den Basis-M5 aus und reserviert sowohl High-End-Chips als auch OLED für eine kombinierte Geschichte Ende 2026.

Wenn Sie ein paar Tage warten können, halten Sie Ihren Kauf zurück. Wenn Sie heute ein Gerät benötigen, sind das aktuelle MacBook Pro und iPad Pro der M4-Klasse weiterhin leistungsstarke Geräte, aber ein Kauf jetzt bedeutet wahrscheinlich, dass Sie eine Generation überspringen, nur um zu sehen, dass der Nachfolger kurz nach der Ankunft Ihrer Box eintrifft.