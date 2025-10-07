Los retrasos en el stock del iPad Pro y el MacBook Pro sugieren la llegada de los chips M5

Podemos notar las señales antes de que Apple confirme nada. Si visita una Apple Store o consulta en línea, verá que los plazos de entrega se están retrasando, los modelos básicos tardan más en enviarse y solo las configuraciones superiores siguen siendo fáciles de encontrar. Eso es lo que está sucediendo con el iPad Pro y el MacBook Pro en este momento. Todo apunta a lo mismo: los próximos chips M5 de Apple están cerca de su lanzamiento.

Lo que dicen las señales de stock

Puede pedir la mayoría de las variantes del MacBook Pro M4 sin problemas, pero las configuraciones personalizadas del modelo base M4 de 14 pulgadas se retrasan hasta finales de octubre. Esa divergencia importa. Indica que Apple protege el inventario Pro y Max de mayor margen, mientras que permite que el nivel de entrada disminuya antes de un cambio.

En el iPad, ciertas configuraciones del M4 Pro ahora muestran de dos a tres semanas para la entrega. Ese retraso se alinea con la típica reducción de inventario previa a la renovación. No se observa la misma tensión en el Apple Vision Pro, lo que apunta a un toque más ligero allí.

Mark Gurman de Bloomberg señaló ambos movimientos. Señaló que los envíos del iPad Pro se deslizan hacia la ventana del 21 al 28 de octubre para algunas versiones, y señaló los pedidos personalizados restringidos en el MacBook Pro base de 14 pulgadas, mientras que los modelos Pro y Max seguían disponibles. Lo enmarcó como una fuerte señal de un inminente paso adelante del M5 en el iPad Pro y el MacBook Pro de entrada.

Las presentaciones ante la FCC añaden una segunda pista. La comisión enumeró un único modelo nuevo de MacBook Pro en lugar de la habitual variedad. Eso tiene sentido si Apple divide su lanzamiento, sembrando solo el M5 base primero, y luego siguiendo con el M5 Pro y el M5 Max más tarde.

El analista Ming-Chi Kuo ofreció una tercera pieza. Proyectó silicio M5 de gama alta para el MacBook Pro en 2026, lo que deja espacio para que Apple envíe el M5 base antes y empuje los troqueles más grandes al próximo año.

Por qué encaja un lanzamiento dividido del MacBook Pro

Ya ha visto a Apple escalonar el silicio antes. La compañía a menudo lidera con un chip fundamental, luego expande la familia a medida que mejoran los rendimientos y lo exige la cadencia de marketing. La imagen de stock actual refleja ese libro de jugadas. El modelo base de 14 pulgadas se reduce. Los modelos Pro y Max se mantienen estables. Así es como se despeja el camino para una actualización de nivel de entrada sin tocar las líneas premium.

Una división también reduce la presión sobre los rumoreados planes del MacBook Pro OLED. Si Apple envía un M5 de 14 pulgadas ahora y reserva el M5 Pro y el M5 Max para 2026, mantiene margen para una transición de pantalla más grande más adelante, en lugar de apilar dos actualizaciones destacadas en una sola temporada.

¿Evento o comunicado de prensa?

Se espera que Apple trate un nuevo chip de gama alta como un momento de evento. La compañía presentó el M1, M2, M3 y M4 en el escenario. Dicho esto, el hardware aquí parece un simple aumento de especificaciones. Si el único cambio visible es el procesador, Apple puede avanzar a través de una breve transmisión o un comunicado de prensa y mantener la pólvora seca para historias de diseño industrial más grandes más adelante.

Esto es lo que hay que vigilar en octubre:

Actualizaciones de la sala de prensa de Apple un lunes o martes por la mañana. Tiempo de inactividad de la tienda en línea que dura más que el mantenimiento rutinario. Páginas de productos que mantienen intacto el diseño industrial mientras intercambian gráficos de rendimiento y estimaciones de batería.

Lo que esto significa para usted

Si quiere un MacBook Pro de 14 pulgadas y planea comprar el modelo de entrada, espere un poco. Puede obtener un chip más nuevo por el mismo precio. Si necesita núcleos más pesados hoy, las líneas M4 Pro y M4 Max todavía se envían a tiempo, y su disponibilidad sugiere que no habrá cambios a corto plazo.

Si está mirando un iPad Pro, espere antes de comprar si su configuración muestra un rango de entrega a finales de octubre. Ese momento se alinea con una entrega. Evite comprar al borde del ciclo.

Los caminos probables

Tiene tres plazos realistas para seguir:

Apple lanza un MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 ahora, luego añade M5 Pro y M5 Max a principios de 2026.

Apple lanza el M5 en el iPad Pro y el MacBook Pro de entrada ahora, luego sigue con los modelos MacBook Pro de gama alta en primavera.

Apple envía el M5 base ahora y reserva tanto los chips de gama alta como el OLED para una historia combinada a finales de 2026.

Si puede esperar unos días, espere para comprar. Si necesita una máquina hoy, el MacBook Pro y el iPad Pro actuales de clase M4 siguen siendo dispositivos potentes, pero comprar ahora probablemente significa que se salta una generación solo para ver al sucesor llegar poco después de que llegue su caja.