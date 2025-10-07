Vertragingen in voorraad van iPad Pro en MacBook Pro suggereren komst van M5-chips

We kunnen de tekenen zien voordat Apple iets bevestigt. Bezoek een Apple Store of kijk online: leveringstermijnen lopen op, basismodellen duren langer om te verzenden en alleen topconfiguaties zijn nog makkelijk te vinden. Dat is wat er nu gebeurt met de iPad Pro en MacBook Pro. Het wijst allemaal op hetzelfde: Apple’s nieuwe M5-chips staan op het punt van lancering.

Wat de voorraadsignalen zeggen

Je kunt de meeste M4 MacBook Pro-varianten zonder problemen bestellen, maar aangepaste configuraties van het basis M4 14-inch model verschuiven naar eind oktober. Dat verschil is belangrijk. Het geeft aan dat Apple de voorraad van Pro- en Max-modellen beschermt terwijl het instapmodel wordt afgebouwd voor een wissel.

Bij de iPad tonen bepaalde M4 Pro-configuraties nu twee tot drie weken levertijd. Die vertraging past bij de typische voorraadverkrapping voor een vernieuwing. Je ziet dezelfde druk niet bij de Apple Vision Pro, wat wijst op een minder ingrijpende aanpak daar.

Bloomberg’s Mark Gurman signaleerde beide bewegingen. Hij merkte op dat iPad Pro-leveringen verschoven naar de periode van 21 tot 28 oktober voor sommige uitvoeringen, en wees op beperkte aangepaste bestellingen voor de basis 14-inch MacBook Pro terwijl Pro- en Max-modellen beschikbaar bleven. Hij zag dit als een sterke aanwijzing voor een aanstaande M5-upgrade voor iPad Pro en de instap-MacBook Pro.

FCC-documenten voegen een tweede aanwijzing toe. De commissie vermeldde één nieuw MacBook Pro -model in plaats van het gebruikelijke assortiment. Dat is logisch als Apple de uitrol splitst, eerst alleen de basis-M5 introduceert en later volgt met M5 Pro en M5 Max.

Analist Ming-Chi Kuo gaf een derde hint. Hij voorspelde high-end M5-silicium voor MacBook Pro in 2026, wat ruimte laat voor Apple om de basis-M5 eerder te leveren en de grotere chips door te schuiven naar volgend jaar.

Waarom een gesplitste MacBook Pro-lancering logisch is

Je hebt Apple eerder silicium gefaseerd zien uitbrengen. Het bedrijf begint vaak met een basischip en breidt de familie dan uit naarmate de opbrengsten verbeteren en het marketingritme het vraagt. Het huidige voorraadbeeld weerspiegelt die aanpak. De basis 14-inch wordt dunner. Pro en Max blijven stabiel. Zo maak je de weg vrij voor een instapmodel-update zonder de premium lijnen aan te raken.

Een splitsing vermindert ook de druk op de geruchten over OLED MacBook Pro-plannen. Als Apple nu een M5 14-inch uitbrengt en M5 Pro en M5 Max bewaart voor 2026, houdt het ruimte voor een grotere displayovergang later, in plaats van twee belangrijke upgrades in één seizoen te stapelen.

Event of persbericht?

Je verwacht dat Apple een nieuwe topchip als een event-moment behandelt. Het bedrijf onthulde M1, M2, M3 en M4 op het podium. Dat gezegd hebbende, de hardware hier lijkt op rechttoe rechtaan spec-upgrades. Als de enige zichtbare verandering de processor is, kan Apple volstaan met een korte stream of een persbericht en het kruit droog houden voor grotere industriële design-verhalen later.

Let in oktober op het volgende:

Apple newsroom updates op een maandag- of dinsdagochtend. Online store downtime die langer duurt dan routineonderhoud. Productpagina’s die het industriële ontwerp intact houden terwijl prestatiediagrammen en batterijschattingen worden verwisseld.

Wat dit voor jou betekent

Als je een 14-inch MacBook Pro wilt en je van plan bent het instapmodel te kopen, wacht dan even. Je krijgt waarschijnlijk een nieuwere chip voor dezelfde prijs. Als je nu zwaardere cores nodig hebt, worden de M4 Pro- en M4 Max-lijnen nog steeds op tijd geleverd, en hun beschikbaarheid suggereert geen verandering op korte termijn.

Als je een iPad Pro overweegt, houd je winkelwagen dan vast als je configuratie een levertijd eind oktober aangeeft. Die timing valt samen met een wissel. Je voorkomt dat je aan het einde van de cyclus koopt.

De waarschijnlijke scenario’s

Er zijn drie realistische tijdlijnen om in de gaten te houden:

Apple lanceert nu een 14-inch MacBook Pro met M5, en voegt begin 2026 M5 Pro en M5 Max toe.

Apple lanceert nu M5 voor iPad Pro en de instap-MacBook Pro, en volgt in het voorjaar met high-end MacBook Pro-modellen.

Apple levert nu de basis-M5 en bewaart zowel high-end chips als OLED voor een gecombineerd verhaal eind 2026.

Als je een paar dagen kunt wachten, houd je aankoop dan nog even vast. Als je nu een apparaat nodig hebt, blijven de huidige M4-klasse MacBook Pro en iPad Pro sterke apparaten, maar als je nu koopt, sla je waarschijnlijk een generatie over om de opvolger kort na levering te zien verschijnen.