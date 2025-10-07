Les retards de stock des iPad Pro et MacBook Pro suggèrent l’arrivée des puces M5

Nous pouvons remarquer les signes avant qu’Apple ne confirme quoi que ce soit. Visitez un Apple Store ou vérifiez en ligne, les délais de livraison s’allongent, les modèles de base prennent plus de temps à être expédiés, et seules les configurations haut de gamme restent facilement disponibles. C’est ce qui se passe actuellement avec l’iPad Pro et le MacBook Pro. Tout indique que les prochaines puces M5 d’Apple sont proches du lancement.

Ce que révèlent les signaux des stocks

Vous pouvez commander la plupart des variantes du MacBook Pro M4 sans difficulté, mais les configurations personnalisées du modèle M4 14 pouces de base glissent vers la fin octobre. Cette divergence est significative. Cela indique qu’Apple protège les stocks des versions Pro et Max à plus forte marge tout en laissant diminuer le niveau d’entrée avant un changement.

Pour l’iPad, certaines configurations M4 Pro affichent maintenant des délais de livraison de deux à trois semaines. Ce retard correspond au resserrement typique des stocks avant un renouvellement. On ne constate pas la même tension pour l’Apple Vision Pro, ce qui suggère une approche plus légère dans ce cas.

Mark Gurman de Bloomberg a signalé les deux mouvements. Il a noté que les livraisons d’iPad Pro glissaient dans la fenêtre du 21 au 28 octobre pour certaines versions, et il a souligné les commandes personnalisées limitées sur le MacBook Pro 14 pouces de base tandis que les modèles Pro et Max restaient disponibles. Il a présenté cela comme un signe fort d’une mise à niveau imminente vers le M5 sur l’iPad Pro et le MacBook Pro d’entrée de gamme.

Les dépôts FCC ajoutent un deuxième indice. La commission a répertorié un seul nouveau modèle de MacBook Pro plutôt que la gamme habituelle. Cela a du sens si Apple divise son déploiement, en ne sortant d’abord que le M5 de base, puis en suivant plus tard avec les M5 Pro et M5 Max.

L’analyste Ming-Chi Kuo a apporté un troisième élément. Il a prévu le silicium M5 haut de gamme pour le MacBook Pro en 2026, ce qui laisse à Apple la possibilité d’expédier le M5 de base plus tôt et de repousser les dies plus grands à l’année prochaine.

Pourquoi un lancement échelonné du MacBook Pro est logique

Vous avez déjà vu Apple échelonner le silicium auparavant. L’entreprise commence souvent par une puce fondamentale, puis élargit la famille à mesure que les rendements s’améliorent et que le calendrier marketing l’exige. L’image actuelle des stocks reflète cette stratégie. Le 14 pouces de base s’amenuise. Pro et Max restent stables. C’est ainsi qu’on dégage la voie pour une mise à jour d’entrée de gamme sans toucher aux lignes premium.

Une division réduit également la pression sur les projets présumés de MacBook Pro OLED. Si Apple lance un 14 pouces M5 maintenant et réserve les M5 Pro et M5 Max pour 2026, cela maintient une marge de manœuvre pour une transition d’écran plus importante plus tard, au lieu d’empiler deux mises à niveau majeures en une seule saison.

Événement ou communiqué de presse ?

On s’attend à ce qu’Apple traite une nouvelle puce haut de gamme comme un moment événementiel. L’entreprise a dévoilé M1, M2, M3 et M4 sur scène. Cela dit, le matériel ici ressemble à de simples mises à niveau des spécifications. Si le seul changement visible est le processeur, Apple peut procéder par une courte diffusion ou un communiqué de presse et garder ses forces pour de plus grandes histoires de design industriel plus tard.

Voici ce qu’il faut surveiller en octobre :

Les mises à jour de la salle de presse Apple le lundi ou mardi matin. Les temps d’arrêt de la boutique en ligne qui durent plus longtemps que la maintenance habituelle. Les pages de produits qui conservent le design industriel intact tout en modifiant les graphiques de performance et les estimations de batterie.

Ce que cela signifie pour vous

Si vous voulez un MacBook Pro 14 pouces et que vous prévoyez d’acheter le modèle d’entrée, patientez un peu. Vous pourriez obtenir une puce plus récente pour le même prix. Si vous avez besoin de plus de puissance aujourd’hui, les lignes M4 Pro et M4 Max sont toujours expédiées dans les délais, et leur disponibilité ne suggère aucun changement à court terme.

Si vous envisagez un iPad Pro, gardez votre panier en attente si votre configuration affiche une livraison fin octobre. Ce timing correspond à une transition. Vous évitez d’acheter en fin de cycle.

Les scénarios probables

Vous avez trois calendriers réalistes à suivre :

Apple lance un MacBook Pro 14 pouces avec M5 maintenant, puis ajoute M5 Pro et M5 Max début 2026.

Apple lance le M5 sur l’iPad Pro et le MacBook Pro d’entrée de gamme maintenant, puis suit avec les modèles MacBook Pro haut de gamme au printemps.

Apple lance le M5 de base maintenant et réserve à la fois les puces haut de gamme et l’OLED pour une histoire combinée fin 2026.

Si vous pouvez attendre quelques jours, retenez votre achat. Si vous avez besoin d’une machine aujourd’hui, les MacBook Pro et iPad Pro M4 actuels restent des appareils performants, mais acheter maintenant signifie probablement que vous sautez une génération pour voir le successeur arriver peu après la réception de votre appareil.