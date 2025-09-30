M5 iPad Pro in geleaktem Unboxing-Video vor dem Apple-Launch enthüllt

Apples M5 iPad Pro der nächsten Generation ist Wochen vor seinem offiziellen Debüt online aufgetaucht. Ein von dem russischen Technik-Kreativen Wylsacom gepostetes geleaktes Unboxing-Video zeigt ein verkaufsfertiges M5-betriebenes iPad Pro in allen Details, einschließlich Verpackung, Einrichtung und Leistungstests, lange bevor Apple die Existenz des Geräts bestätigt.

Der frühe Hands-on-Bericht, der unter dem Titel „Эксклюзив! Распаковка iPad Pro на M5 раньше Apple!“ („Exklusiv! iPad Pro M5 Unboxing vor Apple!“) geteilt wurde, deutet darauf hin, dass die M5-Aktualisierung sowohl optisch als auch technisch eng an Apples bisherigen Designentscheidungen festhält.

Vertrautes Design, geringfügige Änderungen

Das im Video gezeigte geleakte Gerät ist ein 13-Zoll-Modell nur mit Wi-Fi und 256 GB Speicher. Es wird in einer Box geliefert, die fast identisch mit der M4-Version aussieht, und das Tablet selbst scheint unverändert. Apple ist nicht auf Titan umgestiegen oder hat das Gehäuse verändert, und Zubehör wie das Magic Keyboard, die Folio-Hülle und magnetische Halterungen bleiben voll kompatibel mit dem neuen Gerät.

Die grundlegenden Details sind unverändert:

Gleiche Farben (Silber und Space Black)

Gleiche Front- und Rückkameras

Gleiche Bildschirmgrößen und Tandem-OLED-Panel

Gleiche Zubehörunterstützung

Sogar das interne Layout wirkt vertraut, ohne neue Sensoren oder Funktionen, die das M5 iPad Pro von seinem Vorgänger unterscheiden könnten.

Leistung: kleiner CPU-Boost, größere GPU-Gewinne

Die Benchmark-Tests von Wylsacom zeigen bescheidene CPU-Verbesserungen gegenüber der M4-Version, etwa 10 % höher bei Single-Core- und 15 % höher bei Multi-Core-Werten. Der M5-Chip verwendet einen ähnlichen 3-nm-Prozess mit 3 Leistungs- und 6 Effizienz-Kernen sowie einen etwas größeren L2-Cache (6 MB, gegenüber 4 MB). Der RAM wurde ebenfalls von 8 GB auf 12 GB erhöht.

Der größte Sprung scheint auf der Grafikseite zu erfolgen. Die GPU-Leistung stieg um etwa 34 %, was den M5 für Spiele und kreative Apps leistungsfähiger machen könnte. Der Host stellt jedoch die Notwendigkeit einer solchen Leistung auf einem Tablet in Frage und merkt an, dass selbst der M4 für die meisten iPadOS-Workflows überdimensioniert ist.

Wylsacoms Hands-on

Das Video kritisiert wiederholt Apples Ansatz für iterative Upgrades. Der Host weist darauf hin, dass die Verpackung nicht neu gestaltet wurde, das Ladegerät in einigen Regionen immer noch separat verkauft wird und es kaum einen visuellen Unterschied zwischen den M4- und M5-Modellen gibt. Sogar der Einrichtungsprozess bleibt identisch, mit vorinstalliertem iPadOS 26 und wenigen bemerkenswerten Softwareänderungen über kleine UI-Anpassungen wie eine schmalere Seitenleistenoption hinaus.

Die Zubehörkompatibilität ist einer der wenigen positiven Aspekte. Alte Tastaturen und Hüllen passen perfekt, was bedeutet, dass aktuelle iPad Pro-Besitzer kein zusätzliches Geld für neue Add-ons ausgeben müssen.

Was dieser Leak aussagt

Das geleakte M5 iPad Pro sieht aus wie eine Apple-Aktualisierung aus dem Lehrbuch: gleiches Design, etwas schnelleres Silizium und verbesserte GPU-Leistung, aber wenig anderes. Während die Leistungssteigerungen des Chips messbar sind, werden sie die Erfahrung für die meisten Benutzer wahrscheinlich nicht verändern. Wie Wylsacom es ausdrückt, gibt es immer noch keine Aufgaben auf iPadOS, die den M4 voll auslasten, geschweige denn den neuen M5 benötigen.

Mark Gurman von Bloomberg hob den Leak auf X hervor und wies auf die Tatsache hin, dass das Tablet öffentlich erschien, bevor Apple es überhaupt angekündigt hatte. Es wird erwartet, dass das Unternehmen das M5 iPad Pro nächsten Monat offiziell vorstellen wird.

Bis dahin deutet dieser frühe Blick darauf hin, dass jeder, der auf ein mutiges Redesign oder dramatische neue Funktionen hofft, seine Erwartungen dämpfen sollte. Das M5 iPad Pro entwickelt sich zu einer bescheidenen Geschwindigkeitssteigerung und einer Erinnerung an Apples zunehmend inkrementellen Ansatz für sein Top-Tablet.