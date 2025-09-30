iPad Pro M5 dévoilé dans une vidéo de déballage avant le lancement d’Apple

Le nouvel iPad Pro M5 d’Apple a fait une apparition précoce en ligne plusieurs semaines avant ses débuts officiels. Une vidéo de déballage divulguée, publiée par le créateur tech russe Wylsacom, montre en détail un iPad Pro équipé de la puce M5 prêt à la vente, y compris l’emballage, la configuration et les tests de performance, bien avant qu’Apple ne confirme l’existence de l’appareil.

Cette première prise en main, partagée sous le titre « Эксклюзив! Распаковка iPad Pro на M5 раньше Apple! » (« Exclusif ! Déballage de l’iPad Pro M5 avant Apple ! »), suggère que la mise à jour M5 reste fidèle aux décisions de design précédentes d’Apple, tant visuellement que techniquement.

Design familier, changements mineurs

L’unité divulguée montrée dans la vidéo est un modèle Wi-Fi de 13 pouces avec 256 Go de stockage. Il est livré dans une boîte presque identique à la version M4, et la tablette elle-même semble inchangée. Apple n’est pas passé au titane ni n’a modifié le châssis, et les accessoires tels que le Magic Keyboard, l’étui Folio et les supports magnétiques restent entièrement compatibles avec le nouvel appareil.

Les caractéristiques de base sont inchangées :

Mêmes couleurs (Argent et Noir sidéral)

Mêmes caméras avant et arrière

Mêmes tailles d’écran et panneau OLED Tandem

Même support des accessoires

Même la disposition interne semble familière, sans nouveaux capteurs ou fonctionnalités qui pourraient distinguer l’iPad Pro M5 de son prédécesseur.

Performance : légère amélioration du CPU, gains plus importants pour le GPU

Les tests de performance de Wylsacom montrent des améliorations modestes du CPU par rapport à la version M4, environ 10 % supérieurs en monocœur et 15 % en multicœur. La puce M5 utilise un processus similaire en 3nm, avec 3 cœurs de performance et 6 cœurs d’efficacité, et un cache L2 légèrement plus grand (6 Mo, contre 4 Mo). La RAM a également augmenté de 8 Go à 12 Go.

Le plus grand bond apparaît du côté graphique. Les performances du GPU ont augmenté d’environ 34 %, ce qui pourrait rendre le M5 plus performant pour les jeux et les applications créatives. Cependant, l’animateur questionne la nécessité d’une telle puissance sur une tablette, notant que même le M4 est surdimensionné pour la plupart des tâches sous iPadOS.

La prise en main de Wylsacom

La vidéo critique à plusieurs reprises l’approche d’Apple concernant les mises à jour itératives. L’animateur souligne que l’emballage n’a pas été redessiné, que le chargeur est toujours vendu séparément dans certaines régions, et qu’il y a peu de différences visuelles entre les modèles M4 et M5. Même le processus de configuration reste identique, avec iPadOS 26 préinstallé et peu de changements logiciels notables au-delà de petits ajustements de l’interface utilisateur comme une option de barre latérale plus étroite.

La compatibilité des accessoires est l’un des rares points positifs. Les anciens claviers et étuis s’adaptent parfaitement, ce qui signifie que les propriétaires actuels d’iPad Pro n’auront pas besoin de dépenser plus pour de nouveaux accessoires.

Ce que révèle cette fuite

L’iPad Pro M5 divulgué ressemble à une mise à jour classique d’Apple : même design, silicium légèrement plus rapide et puissance GPU améliorée, mais peu d’autres changements. Bien que les gains de performance de la puce soient mesurables, ils ne changeront probablement pas l’expérience pour la plupart des utilisateurs. Comme le dit Wylsacom, il n’existe toujours aucune tâche sous iPadOS qui exploite pleinement le M4, et encore moins qui nécessite le nouveau M5.

Mark Gurman de Bloomberg a souligné la fuite sur X, attirant l’attention sur le fait que la tablette est apparue publiquement avant même qu’Apple ne l’annonce. La société devrait dévoiler officiellement l’iPad Pro M5 le mois prochain.

D’ici là, ce premier aperçu suggère que tous ceux qui espéraient un redesign audacieux ou de nouvelles fonctionnalités spectaculaires devraient modérer leurs attentes. L’iPad Pro M5 s’annonce comme une modeste amélioration de vitesse et un rappel de l’approche de plus en plus incrémentielle d’Apple concernant sa tablette haut de gamme.