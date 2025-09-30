M5 iPad Pro onthuld in gelekte unboxing-video vóór Apple-lancering

Apple’s nieuwe generatie M5 iPad Pro is vroegtijdig verschenen online, weken voor de officiële onthulling. Een gelekte unboxing-video, geplaatst door Russische tech-creator Wylsacom, toont een verkoopklare M5-aangedreven iPad Pro in detail, inclusief verpakking, installatie en prestatietests lang voordat Apple het bestaan van het apparaat bevestigt.

De vroege hands-on, gedeeld onder de titel “Эксклюзив! Распаковка iPad Pro на M5 раньше Apple!” (“Exclusief! iPad Pro M5 unboxing vóór Apple!”), suggereert dat de M5-vernieuwing nauw aansluit bij Apple’s eerdere ontwerpbeslissingen, zowel visueel als technisch.

Vertrouwd ontwerp, kleine wijzigingen

Het gelekte exemplaar in de video is een 13-inch wifi-model met 256 GB opslag. Het wordt geleverd in een doos die vrijwel identiek is aan de M4-versie, en de tablet zelf lijkt onveranderd. Apple is niet overgestapt op titanium of heeft het chassis niet aangepast, en accessoires zoals het Magic Keyboard, Folio-hoesje en magnetische bevestigingen blijven volledig compatibel met het nieuwe apparaat.

De basiskenmerken zijn ongewijzigd:

Dezelfde kleuren (Zilver en Space Black)

Dezelfde voor- en achtercamera’s

Dezelfde schermformaten en Tandem OLED-paneel

Dezelfde accessoire-ondersteuning

Zelfs de interne indeling lijkt vertrouwd, zonder nieuwe sensoren of functies die de M5 iPad Pro zouden onderscheiden van zijn voorganger.

Prestaties: kleine CPU-boost, grotere GPU-verbeteringen

Wylsacom’s benchmarktests tonen bescheiden CPU-verbeteringen ten opzichte van de M4-versie, ongeveer 10% hoger in single-core en 15% hoger in multi-core scores. De M5-chip gebruikt een vergelijkbaar 3nm-proces, met 3 prestatie- en 6 efficiëntiekernen, en een iets grotere L2-cache (6 MB, verhoogd van 4 MB). Het RAM-geheugen is ook verhoogd van 8 GB naar 12 GB.

De grootste sprong lijkt aan de grafische kant te zijn. De GPU-prestaties stegen met ongeveer 34%, wat de M5 geschikter zou kunnen maken voor gaming en creatieve apps. De host betwijfelt echter de noodzaak van zoveel vermogen op een tablet, en merkt op dat zelfs de M4 al te krachtig is voor de meeste iPadOS-werkzaamheden.

Wylsacom’s hands-on

De video bekritiseert herhaaldelijk Apple’s aanpak van iteratieve upgrades. De host wijst erop dat de verpakking niet is herontworpen, de oplader in sommige regio’s nog steeds apart wordt verkocht, en er weinig visueel verschil is tussen de M4- en M5-modellen. Zelfs het installatieproces blijft identiek, met iPadOS 26 voorgeïnstalleerd en weinig noemenswaardige softwarewijzigingen behalve kleine UI-aanpassingen zoals een smallere zijbalkoptie.

Accessoire-compatibiliteit is een van de weinige pluspunten. Oude toetsenborden en hoesjes passen perfect, wat betekent dat huidige iPad Pro-eigenaren niet extra hoeven uit te geven aan nieuwe accessoires.

Wat deze lek vertelt

De gelekte M5 iPad Pro lijkt een typische Apple-vernieuwing: hetzelfde ontwerp, iets snellere chip, en verbeterde GPU-kracht, maar weinig anders. Hoewel de prestatieverbeteringen van de chip meetbaar zijn, zullen ze voor de meeste gebruikers weinig verschil maken. Zoals Wylsacom het zegt, zijn er nog steeds geen taken op iPadOS die de M4 volledig benutten, laat staan de nieuwe M5 nodig hebben.

Bloomberg’s Mark Gurman benadrukte het lek op X, en vestigde de aandacht op het feit dat de tablet publiekelijk verscheen voordat Apple deze zelfs maar had aangekondigd. Het bedrijf zal de M5 iPad Pro naar verwachting volgende maand officieel onthullen.

Tot die tijd suggereert deze vroege blik dat iedereen die hoopt op een gedurfd herontwerp of dramatische nieuwe functies zijn verwachtingen wellicht moet temperen. De M5 iPad Pro lijkt een bescheiden snelheidsverbetering te worden en een herinnering aan Apple’s steeds meer incrementele benadering van hun high-end tablet.