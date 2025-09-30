El iPad Pro M5 se revela en un video de desempaquetado filtrado antes del lanzamiento de Apple

El iPad Pro M5 de nueva generación de Apple ha hecho una aparición temprana en línea semanas antes de su debut oficial. Un video de desempaquetado filtrado, publicado por el creador tecnológico ruso Wylsacom, muestra un iPad Pro con M5 listo para la venta al por menor con todo detalle, incluyendo el embalaje, la configuración y las pruebas de rendimiento mucho antes de que Apple confirme la existencia del dispositivo.

La primera toma de contacto, compartida bajo el título “Эксклюзив! Распаковка iPad Pro на M5 раньше Apple!” (“¡Exclusiva! Desempaquetado del iPad Pro M5 antes de Apple!”), sugiere que la actualización del M5 se ciñe estrechamente a las decisiones de diseño anteriores de Apple, tanto visual como técnicamente.

Diseño familiar, cambios menores

La unidad filtrada que se muestra en el video es un modelo de 13 pulgadas solo con Wi-Fi y 256 GB de almacenamiento. Se envía en una caja que se ve casi idéntica a la versión M4, y la tableta en sí parece no haber cambiado. Apple no ha cambiado a titanio ni ha alterado el chasis, y los accesorios como el Magic Keyboard, la funda Folio y los soportes magnéticos siguen siendo totalmente compatibles con el nuevo dispositivo.

Los detalles básicos no han cambiado:

Mismos colores (plata y negro espacial)

Mismas cámaras delantera y trasera

Mismos tamaños de pantalla y panel OLED Tandem

Misma compatibilidad con accesorios

Incluso el diseño interno parece familiar, sin nuevos sensores o características que puedan separar el iPad Pro M5 de su predecesor.

Rendimiento: pequeño aumento de la CPU, mayores ganancias de la GPU

Las pruebas de referencia de Wylsacom muestran modestas mejoras de la CPU con respecto a la versión M4, aproximadamente un 10% más altas en las puntuaciones de un solo núcleo y un 15% más altas en las de varios núcleos. El chip M5 utiliza un proceso similar de 3 nm, con 3 núcleos de rendimiento y 6 de eficiencia, y una caché L2 ligeramente mayor (6 MB, frente a 4 MB). La RAM también ha aumentado de 8 GB a 12 GB.

El mayor salto parece estar en el lado de los gráficos. El rendimiento de la GPU aumentó en aproximadamente un 34%, lo que podría hacer que el M5 sea más capaz para los juegos y las aplicaciones creativas. Sin embargo, el anfitrión cuestiona la necesidad de tanta potencia en una tableta, señalando que incluso el M4 es excesivo para la mayoría de los flujos de trabajo de iPadOS.

La toma de contacto de Wylsacom

El video critica repetidamente el enfoque de Apple hacia las actualizaciones iterativas. El anfitrión señala que el embalaje no ha sido rediseñado, el cargador todavía se vende por separado en algunas regiones, y hay poca diferencia visual entre los modelos M4 y M5. Incluso el proceso de configuración sigue siendo idéntico, con iPadOS 26 preinstalado y pocos cambios de software notables más allá de pequeños ajustes de la interfaz de usuario como una opción de barra lateral más estrecha.

La compatibilidad con los accesorios es uno de los pocos aspectos positivos. Los teclados y las fundas antiguas encajan perfectamente, lo que significa que los actuales propietarios de iPad Pro no tendrán que gastar más en nuevos complementos.

Lo que dice esta filtración

El iPad Pro M5 filtrado parece una actualización de Apple de libro de texto: mismo diseño, silicio ligeramente más rápido y mayor potencia de la GPU, pero poco más. Si bien las ganancias de rendimiento del chip son medibles, es poco probable que cambien la experiencia para la mayoría de los usuarios. Como dice Wylsacom, todavía no hay tareas en iPadOS que graven completamente el M4, y mucho menos que requieran el nuevo M5.

Mark Gurman de Bloomberg destacó la filtración en X, llamando la atención sobre el hecho de que la tableta apareció públicamente antes de que Apple siquiera la anunciara. Se espera que la compañía presente el iPad Pro M5 oficialmente el próximo mes.

Hasta entonces, esta primera mirada sugiere que cualquiera que espere un rediseño audaz o nuevas características dramáticas puede querer moderar las expectativas. El iPad Pro M5 se perfila como un modesto aumento de velocidad y un recordatorio del enfoque cada vez más incremental de Apple hacia su tableta de gama alta.