MacBook Pro M5 vs. M4: Lohnt sich das Upgrade?

Apple hat heute still und leise ein aktualisiertes 14‑Zoll MacBook Pro mit dem M5 Chip auf den Markt gebracht. Wenn Sie mit einem Pro liebäugeln und sich fragen, ob Sie das neue Basismodell M5 nehmen oder stattdessen ein M4/M4 Pro/M4 Max kaufen sollen, wird Ihnen dieser Vergleich helfen, eine Entscheidung zu treffen.

Kurz gesagt: M5 ist ein solides CPU/GPU- und On‑Device-KI-Upgrade gegenüber dem Einstiegsmodell M4, aber der Rest des Pakets ist weitgehend unverändert. Power-User, die mehr I/O-Lanes, eine höhere Speicherbandbreite oder mehr GPU-Kerne benötigen, bevorzugen möglicherweise vorerst die M4 Pro/Max-Stufen.

Neu heute: 14‑Zoll MacBook Pro mit M5 (Basisstufe).

Nach wie vor aktuell: 14‑/16‑Zoll MacBook Pro mit der M4 Familie — einschließlich M4 Pro/Max-Leitfaden.

KI-Funktionen: Beide unterstützen Apple Intelligence unter macOS.

Spezifikations- und Feature-Vergleich

Kategorie MacBook Pro M5 (14‑Zoll, 2025) MacBook Pro M4 (14‑Zoll, 2024) Was es bedeutet Gewinner CPU 10‑Kern (4P/6E) 10‑Kern (4P/6E) Ähnliches Kernlayout; M5 bringt neuere Kerne für bescheidene Multi‑Thread-Gewinne. M5 GPU 10‑Kern, Next‑Gen-Architektur + Hardware-RT 10‑Kern, Hardware-RT Die GPU-Architektur des M5 ermöglicht schnellere Pro‑App- und Light-Gaming-Workloads. M5 Neural/KI Schnellere 16‑Kern-Engine + GPU-Neuralbeschleuniger 16‑Kern-Engine M5 führt On‑Device-KI-Aufgaben deutlich schneller aus; besser für Apple Intelligence-Funktionen. M5 Speicherbandbreite 153 GB/s 120 GB/s Hilft bei GPU‑lastigen und speichergebundenen Aufgaben im Vergleich zum Basismodell M4. M5 Anschlüsse 3× Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, HP-Buchse 3× Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, HP-Buchse Keine I/O-Änderung auf der Basisstufe. Für Thunderbolt 5 steigen Sie auf M4 Pro/Max auf. Unentschieden Drahtlos Wi‑Fi 6E, BT 5.3 Wi‑Fi 6E, BT 5.3 Keine Änderung; Wi‑Fi 7 fehlt weiterhin beim MacBook Pro. Unentschieden Akku Bis zu 24 Stunden Bis zu 24 Stunden Ausdauer in Apples Bewertungen unverändert. Unentschieden Speicheroptionen Bis zu 4 TB (Konfiguration) Bis zu 2 TB (Basismodell M4) M5 Basismodell bietet höhere SSD-Obergrenzen, die früher einen Aufstieg erforderten. M5 Preis (Einführung) Ab 1.599 $ Ab 1.599 $ Gleicher Startpreis; Rabatte könnten M4 bei Händlern begünstigen. Unentschieden

Leistung: CPU, GPU und On‑Device-KI

Apple positioniert M5 als einen größeren Sprung für KI und Grafik als für reine CPU-Kernzahlen. Erwarten Sie ~15–20 % Multi‑Thread-Gewinne gegenüber dem Basismodell M4, mit einem größeren Uplift in GPU‑beschleunigten Kreativ-Apps. Für alltägliche Pro-Workloads (Photoshop, Xcode, Logic, FCP) ist M5 die sicherere Wahl, wenn Sie bereits die 14‑Zoll-Basisstufe in Betracht gezogen haben.

Wenn Sie regelmäßig Multi‑Stream 8K-Timelines, komplexe 3D- oder massive Code-Builds bearbeiten, bleiben die bestehenden M4 Pro/Max-Modelle dank höherer Kernzahlen, Thunderbolt 5-Bandbreite und weitaus größerer Speicherbandbreite die Leistungskönige. Sehen Sie sich unseren Leitfaden zur Auswahl zwischen M4, M4 Pro und M4 Max an.

Konnektivität, E/A und Display

Das Basismodell M5 behält das gleiche Gehäuse und die gleichen Anschlüsse wie das Basismodell M4: drei Thunderbolt 4-Anschlüsse, HDMI, SDXC, MagSafe 3 und eine 3,5-mm-Buchse. Wenn Sie Thunderbolt 5 benötigen (für 120 Gb/s Bandbreite und flexiblere Display-Setups), ist das heute noch ein M4 Pro/Max-Vorteil.

Die drahtlose Verbindung bleibt bei Wi‑Fi 6E und Bluetooth 5.3. Das Liquid Retina XDR Panel, die Lautsprecher, das Mikrofon-Array und die 12MP Center Stage Webcam werden übernommen.

Akkulaufzeit und Wärmeentwicklung

Apple bewertet beide Maschinen mit bis zu 24 Stunden Videowiedergabe über die Apple TV App. Bei anhaltender Last können Sie erwarten, dass sich die Effizienzverbesserungen des M5 in etwas stabileren Taktraten unter der gleichen Lüfterkurve zeigen, aber keine grundlegende Veränderung.

Preise, Konfigurationen und kleine Einschränkungen

Das 14‑Zoll-Basismodell M5 kommt zum gleichen Startpreis von 1.599 $ auf den Markt wie das auslaufende Basismodell M4. Frühe Kanalrabatte können einen M4 kurzfristig zum besseren Wert machen. Eine bemerkenswerte Änderung: Das Basismodell M5 bietet jetzt höhere SSD-Obergrenzen (bis zu 4 TB). Beachten Sie auch unseren Bericht, dass einige EU-Konfigurationen möglicherweise ohne Ladegerät ausgeliefert werden.

Kaufberatung

Kaufen Sie M5 (14‑Zoll-Basismodell) , wenn Sie die neuesten GPU/KI-Gewinne, eine etwas höhere Speicherbandbreite und größere SSD-Optionen wünschen, ohne den Rest der Maschine zu verändern.

, wenn Sie die neuesten GPU/KI-Gewinne, eine etwas höhere Speicherbandbreite und größere SSD-Optionen wünschen, ohne den Rest der Maschine zu verändern. Bleiben Sie bei/Kaufen Sie M4 Pro oder M4 Max , wenn Sie Thunderbolt 5, eine wesentlich höhere Unified-Memory-Bandbreite oder mehr GPU-Kerne für anspruchsvolle Pro-Workflows benötigen.

, wenn Sie Thunderbolt 5, eine wesentlich höhere Unified-Memory-Bandbreite oder mehr GPU-Kerne für anspruchsvolle Pro-Workflows benötigen. Auf der Jagd nach Wert? Achten Sie auf reduzierte M4-Modelle. Unsere Launch-Berichterstattung über die M4 Familie und unser Kaufberater werden Ihnen helfen, die richtige Stufe auszuwählen.

Für mehr Informationen über das Silizium selbst lesen Sie unseren M5 Deep‑Dive und besuchen Sie unsere Launch-Notizen der M4 Generation hier erneut.