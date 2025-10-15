Neues 14-Zoll MacBook Pro M5 wird ohne Ladegerät in ganz Europa ausgeliefert

Apples neues 14-Zoll MacBook Pro mit dem M5 Chip wird in Europa ohne Ladegerät ausgeliefert. Kunden im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Norwegen finden in der Verpackung nur das Laptop und dessen Ladekabel.

Laut Apples Online Store im Vereinigten Königreich muss der 70W USB-C Power Adapter separat für 59 £ erworben werden. Dieselbe Seite bestätigt, dass das MacBook „ kein Ladegerät im Lieferumfang enthält “, was die Erwartungen der Käufer vor dem Kaufabschluss klärt. Im Gegensatz dazu erhalten Kunden in den USA und anderen Regionen das Netzteil weiterhin gebündelt mit dem Gerät.

Apples Entscheidung steht im Zusammenhang mit seinen Umweltbemühungen. Das Unternehmen hat die Verpackungen reduziert und Zubehör wie Ladegeräte aus mehreren Produktlinien entfernt, beginnend mit dem iPhone im Jahr 2020. Es behauptet, dass diese Umstellung dazu beiträgt, Kohlenstoffemissionen und Elektroschrott durch die Wiederverwendung bestehender Adapter zu senken.

Was europäische Käufer noch erhalten

Das 14-Zoll MacBook Pro M5 wird weiterhin mit einem USB-C-zu-MagSafe-3-Kabel geliefert, wodurch Benutzer über jedes kompatible USB-C-Netzteil laden können. Apples offizielle Empfehlung bleibt ein 70W-Adapter für optimale Ladeleistung. Wer bereits einen von einem früheren MacBook besitzt, kann diesen problemlos wiederverwenden.

Die Änderung, wenngleich geringfügig, unterstreicht Apples regionsspezifische Politik. Die Europäische Union hat sich für die Reduzierung von Elektroschrott und die Standardisierung von Ladeanschlüssen eingesetzt und Unternehmen ermutigt, überflüssiges Zubehör zu streichen. Durch den Ausschluss des Adapters passt Apple seine Verpackung an die Nachhaltigkeitsziele des Blocks an.

Für die meisten Käufer bedeutet die Umstellung geringfügige Mehrkosten, aber keinen funktionalen Verlust. Das Laptop bleibt in allen anderen Spezifikationen identisch mit denen in anderen Regionen. Der einzige Unterschied ist, was Sie in der Verpackung finden: ein Premium-Laptop, ein Kabel und eine klare Erinnerung an Apples sich entwickelnden Ansatz bei der Hardware-Verpackung.