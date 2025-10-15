Le nouveau MacBook Pro 14 pouces M5 est livré sans chargeur en Europe

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces d’Apple avec la puce M5 est livré sans chargeur en Europe. Les clients au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et en Norvège ne trouveront que l’ordinateur portable et son câble de charge dans la boîte.

Selon la boutique en ligne d’Apple au Royaume-Uni, l’adaptateur secteur USB-C 70W doit être acheté séparément pour 59 £. La même page confirme que le MacBook « n’inclut pas de chargeur dans la boîte », établissant les attentes des acheteurs avant la commande. En revanche, les clients aux États-Unis et dans d’autres régions reçoivent toujours l’adaptateur secteur fourni avec l’appareil.

La décision d’Apple s’inscrit dans ses efforts environnementaux. L’entreprise a réduit l’emballage et supprimé des accessoires comme les chargeurs dans plusieurs gammes de produits, en commençant par l’iPhone en 2020. Elle affirme que ce changement aide à réduire les émissions de carbone et les déchets électroniques en réutilisant les adaptateurs existants.

Ce que les acheteurs européens reçoivent encore

Le MacBook Pro 14 pouces M5 est toujours livré avec un câble USB-C vers MagSafe 3, permettant aux utilisateurs de charger via n’importe quel adaptateur secteur USB-C compatible. La recommandation officielle d’Apple reste un adaptateur 70W pour des performances de charge optimales. Ceux qui en possèdent déjà un d’un MacBook précédent peuvent le réutiliser sans problème.

Ce changement, bien que mineur, souligne les politiques spécifiques d’Apple selon les régions. L’Union européenne a poussé pour la réduction des déchets électroniques et la standardisation des ports de charge, encourageant les entreprises à supprimer les accessoires redondants. En excluant l’adaptateur, Apple aligne son emballage sur les objectifs de durabilité du bloc.

Pour la plupart des acheteurs, ce changement ajoute un coût supplémentaire modeste mais aucune perte fonctionnelle. L’ordinateur portable reste identique aux autres régions dans toutes les autres spécifications. La seule différence est ce que vous trouvez dans la boîte : un ordinateur portable haut de gamme, un câble et un rappel clair de l’approche évolutive d’Apple concernant l’emballage du matériel.