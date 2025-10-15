El nuevo MacBook Pro M5 de 14 pulgadas se vende sin cargador en toda Europa

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M5 de Apple se vende sin cargador en Europa. Los clientes del Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, España, los Países Bajos y Noruega solo encontrarán el portátil y su cable de carga dentro de la caja.

Según la tienda online de Apple en el Reino Unido, el adaptador de corriente USB-C de 70 W debe comprarse por separado por 59 £. La misma página confirma que el MacBook “no incluye un cargador en la caja”, lo que establece las expectativas de los compradores antes de finalizar la compra. Por el contrario, los clientes de EE. UU. y otras regiones aún reciben el adaptador de corriente incluido con el dispositivo.

La decisión de Apple está relacionada con sus esfuerzos medioambientales. La empresa ha reducido el embalaje y ha eliminado accesorios como los cargadores en varias líneas de productos, empezando por el iPhone en 2020. Afirma que este cambio ayuda a reducir las emisiones de carbono y los residuos electrónicos mediante la reutilización de los adaptadores existentes.

Lo que los compradores europeos siguen recibiendo

El MacBook Pro M5 de 14 pulgadas sigue incluyendo un cable USB-C a MagSafe 3, lo que permite a los usuarios cargar el dispositivo a través de cualquier adaptador de corriente USB-C compatible. La recomendación oficial de Apple sigue siendo un adaptador de 70 W para un rendimiento de carga óptimo. Aquellos que ya tengan uno de un MacBook anterior pueden reutilizarlo sin problemas.

El cambio, aunque pequeño, pone de relieve las políticas específicas de Apple para cada región. La Unión Europea ha impulsado la reducción de los residuos electrónicos y la estandarización de los puertos de carga, animando a las empresas a recortar los accesorios redundantes. Al excluir el adaptador, Apple alinea su embalaje con los objetivos de sostenibilidad del bloque.

Para la mayoría de los compradores, el cambio añade un modesto coste adicional, pero no supone ninguna pérdida funcional. El portátil sigue siendo idéntico al de otras regiones en todas las demás especificaciones. La única diferencia es lo que se encuentra en la caja: un portátil de primera calidad, un cable y un claro recordatorio del enfoque cambiante de Apple en el embalaje de hardware.