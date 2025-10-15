MacBook Pro M5 vs M4: ¿merece la pena la actualización?

Apple ha lanzado discretamente hoy un MacBook Pro de 14 pulgadas renovado con el chip M5. Si estás pensando en un Pro y te preguntas si deberías hacerte con el nuevo modelo base M5 o comprar un M4/M4 Pro/M4 Max, esta comparativa te ayudará a decidirte.

Versión corta: El M5 es una mejora sólida de la CPU/GPU y de la IA en el dispositivo con respecto al M4 de entrada, pero el resto del paquete permanece prácticamente sin cambios. Los usuarios avanzados que necesiten más carriles de E/S, mayor ancho de banda de memoria o más núcleos de GPU pueden seguir prefiriendo los niveles M4 Pro/Max por ahora.

Comparación de especificaciones y características

Categoría MacBook Pro M5 (14 pulgadas, 2025) MacBook Pro M4 (14 pulgadas, 2024) Qué significa Ganador CPU 10 núcleos (4P/6E) 10 núcleos (4P/6E) Diseño de núcleo similar; el M5 aporta núcleos más nuevos para obtener ganancias modestas de subprocesos múltiples. M5 GPU 10 núcleos, arquitectura de última generación + RT de hardware 10 núcleos, RT de hardware La arquitectura de la GPU del M5 permite cargas de trabajo más rápidas en aplicaciones profesionales y juegos ligeros. M5 Neural/IA Motor de 16 núcleos más rápido + aceleradores neuronales de la GPU Motor de 16 núcleos El M5 ejecuta tareas de IA en el dispositivo notablemente más rápido; mejor para las funciones de Apple Intelligence. M5 Ancho de banda de memoria 153 GB/s 120 GB/s Ayuda con tareas pesadas de GPU y tareas limitadas por la memoria frente al M4 base. M5 Puertos 3 × Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, conector HP 3 × Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, conector HP Sin cambios en la E/S en el nivel base. Para Thunderbolt 5, sube al M4 Pro/Max. Empate Inalámbrico Wi‑Fi 6E, BT 5.3 Wi‑Fi 6E, BT 5.3 Sin cambios; Wi‑Fi 7 sigue ausente en el MacBook Pro. Empate Batería Hasta 24 horas Hasta 24 horas La duración no ha cambiado en las clasificaciones de Apple. Empate Opciones de almacenamiento Hasta 4 TB (configuración) Hasta 2 TB (M4 base) La base M5 añade límites máximos de SSD más altos que antes requerían subir de nivel. M5 Precio (lanzamiento) A partir de 1.599 $ A partir de 1.599 $ Mismo precio de salida; los descuentos pueden favorecer al M4 en los minoristas. Empate

Rendimiento: CPU, GPU e IA en el dispositivo

Apple posiciona el M5 como un salto mayor para la IA y los gráficos que para el recuento de núcleos de CPU en bruto. Espera ganancias de ~15-20% de subprocesos múltiples con respecto al M4 base, con una mejora mayor en las aplicaciones creativas aceleradas por la GPU. Para las cargas de trabajo profesionales diarias (Photoshop, Xcode, Logic, FCP), el M5 es la apuesta más segura si ya estabas considerando el nivel base de 14 pulgadas.

Si habitualmente trabajas con líneas de tiempo de 8K de transmisión múltiple, 3D complejo o compilaciones de código masivas, los modelos existentes M4 Pro/Max siguen siendo los reyes del rendimiento gracias a un mayor número de núcleos, ancho de banda de Thunderbolt 5 y un ancho de banda de memoria mucho mayor. Consulta nuestras indicaciones sobre cómo elegir entre M4, M4 Pro y M4 Max.

Conectividad, E/S y pantalla

El M5 base mantiene el mismo chasis y puertos que el M4 base: tres puertos Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3 y un conector de 3,5 mm. Si necesitas Thunderbolt 5 (para un ancho de banda de 120 Gb/s y configuraciones de pantalla más flexibles), esa sigue siendo una ventaja del M4 Pro/Max hoy en día.

La conexión inalámbrica se mantiene en Wi‑Fi 6E y Bluetooth 5.3. El panel Liquid Retina XDR, los altavoces, la matriz de micrófonos y la cámara web Center Stage de 12 MP se mantienen.

Duración de la batería y características térmicas

Apple clasifica ambas máquinas con hasta 24 horas de reproducción de vídeo en la aplicación Apple TV. En cargas sostenidas, espera que las mejoras de eficiencia del M5 se manifiesten como relojes ligeramente más estables bajo la misma curva de ventilador, pero no como un cambio radical.

Precios, configuraciones y pequeñas advertencias

El M5 base de 14 pulgadas se lanza al mismo precio inicial de 1.599 $ que el M4 base saliente. Los descuentos iniciales en los canales pueden hacer que un M4 sea la mejor opción a corto plazo. Un ajuste notable: el M5 base ahora ofrece límites máximos de SSD más altos (hasta 4 TB). También ten en cuenta nuestro informe de que algunas configuraciones de la UE pueden enviarse sin cargador.

Consejos de compra

Compra el M5 (base de 14 pulgadas) si quieres las últimas ganancias de GPU/IA, un ancho de banda de memoria ligeramente superior y opciones de SSD más grandes sin cambiar el resto de la máquina.

si quieres las últimas ganancias de GPU/IA, un ancho de banda de memoria ligeramente superior y opciones de SSD más grandes sin cambiar el resto de la máquina. Quédate con/Compra el M4 Pro o el M4 Max si necesitas Thunderbolt 5, un ancho de banda de memoria unificada sustancialmente mayor o más núcleos de GPU para flujos de trabajo profesionales pesados.

si necesitas Thunderbolt 5, un ancho de banda de memoria unificada sustancialmente mayor o más núcleos de GPU para flujos de trabajo profesionales pesados. ¿Buscas una buena relación calidad-precio? Estate atento a los modelos M4 con descuento. Nuestra cobertura del lanzamiento de la familia M4 y nuestra guía del comprador te ayudarán a elegir el nivel adecuado.

Para obtener más información sobre el silicio en sí, lee nuestro análisis en profundidad del M5 y vuelve a visitar nuestras notas de lanzamiento de la generación M4 aquí.