OpenAIs Sora iOS App im App Store gestartet

OpenAI hat seine zweite iPhone-App, Sora, auf den Markt gebracht und bringt damit fortschrittliche KI-Videogenerierung zum ersten Mal in den App Store. Die eigenständige App erscheint neben dem äußerst beliebten ChatGPT und signalisiert den nächsten Schritt von OpenAI, generative Medien in den alltäglichen Gebrauch zu bringen.

Im Gegensatz zu ChatGPT, das sich auf Konversation und textbasierte Aufgaben konzentriert, wurde Sora entwickelt, um Wörter und Bilder in kurze, hyperreale Videos mit Ton zu verwandeln. Die App ist ab sofort für iPhone-Nutzer verfügbar, der Zugriff bleibt jedoch auf ausgewählte Nutzer beschränkt, da OpenAI die Verfügbarkeit erweitert.

Verwandeln Sie Prompts in Kurzfilme

Die Verwendung von Sora ist einfach. Sie beschreiben eine Szene, und die App erstellt ein Video darum herum. OpenAI beschreibt es als ein Tool, das einen Satz in alles verwandeln kann, von einer filmischen Sequenz bis zu einem Anime-Clip. Sie können auch bestehende Videos remixen, Charaktere austauschen oder Geschichten mit wenigen Klicks erweitern.

Erstellen Sie Videos in Sekundenschnelle: Beginnen Sie mit einer Eingabeaufforderung oder einem Bild, und Sora generiert ein komplettes Video mit Ton.

Beginnen Sie mit einer Eingabeaufforderung oder einem Bild, und Sora generiert ein komplettes Video mit Ton. Zusammenarbeiten und spielen: Fügen Sie sich selbst oder Freunde in die Action ein und mischen Sie bestehende Inhalte neu.

Fügen Sie sich selbst oder Freunde in die Action ein und mischen Sie bestehende Inhalte neu. Wählen Sie Ihren Stil: Probieren Sie filmische, fotorealistische, Cartoon- oder surreale Looks aus.

Probieren Sie filmische, fotorealistische, Cartoon- oder surreale Looks aus. Remixen und personalisieren: Überarbeiten Sie die Kreationen anderer mit neuen Charakteren, Szenen oder Ton.

Überarbeiten Sie die Kreationen anderer mit neuen Charakteren, Szenen oder Ton. Treten Sie einer Community bei: Teilen Sie Ihre Videos und entdecken Sie, was andere erstellen.

Videos sind derzeit auf 10 Sekunden begrenzt, wobei in zukünftigen Updates weitere Bearbeitungsoptionen erwartet werden.

Urheberrechts- und Kontrollbedenken

Der Start löst bereits eine Debatte in Hollywood aus. OpenAI bestätigte , dass urheberrechtlich geschütztes Material im öffentlichen Video-Feed von Sora erscheinen könnte, es sei denn, Rechteinhaber widersprechen dem. Diese Richtlinie setzt den bisherigen Ansatz des Unternehmens mit Bildgenerierungstools fort, bei dem Urheberrechtsinhaber den Ausschluss beantragen.

OpenAI hat argumentiert, dass das Training mit urheberrechtlich geschütztem Material unter die Fair-Use-Doktrin fällt, eine Position, die das Unternehmen Anfang des Jahres US-Politiker zur Annahme aufforderte. Das Unternehmen sagte, die Vereinigten Staaten riskierten, ohne rechtliche Klarheit gegenüber Wettbewerbern ins Hintertreffen zu geraten.

Schutzmaßnahmen und soziale Auswirkungen

OpenAI sagt, Sora enthalte Schutzmaßnahmen, um Missbrauch zu verhindern. Sie können keine Videos erstellen, die öffentliche Personen oder andere Personen ohne Genehmigung zeigen. Eine Liveness-Prüfung fordert Sie auf, Ihren Kopf zu bewegen und Zufallszahlen vorzulesen, bevor Sie Abbilder hochladen. Sie können Entwürfe, an denen Sie beteiligt sind, überprüfen und kontrollieren, ob sie geteilt werden.

Eine Funktion namens Cameo ermöglicht es Ihnen, eine realistische KI-Version von sich selbst zu erstellen und sie in generierte Szenen zu platzieren. OpenAI geht davon aus, dass diese Mischung aus Identität und Kreativität einen Großteil der Attraktivität der App ausmachen wird.

Eine neue Art von Wettbewerb

Analysten sehen Sora als direkten Herausforderer für soziale und Videoplattformen. Eine Bewertung formulierte den Kampf deutlich: Unternehmen konkurrieren jetzt um Zeit und gestalten das Konsumverhalten, und Sora zielt auf die gleiche Aufmerksamkeit ab, um die Meta, Google und TikTok kämpfen.

Mit Sora expandiert OpenAI über den Chat hinaus. Das Unternehmen will definieren, wie Menschen mit KI Kurzvideos erstellen und teilen. Akzeptanz, Schöpferkultur und Urheberrechtsreaktionen werden entscheiden, was als Nächstes passiert.