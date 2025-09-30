OpenAI’s Sora iOS-app gelanceerd in app store

OpenAI heeft zijn tweede iPhone-app gelanceerd, Sora, waarmee geavanceerde AI-videogeneratie voor het eerst naar de App Store komt. De standalone app komt naast de enorm populaire ChatGPT en markeert OpenAI’s volgende stap in het doorvoeren van generatieve media naar dagelijks gebruik.

In tegenstelling tot ChatGPT, dat zich richt op conversatie en tekstgebaseerde taken, is Sora ontworpen om woorden en afbeeldingen om te zetten in korte, hyperrealistische video’s met geluid. De app is nu beschikbaar voor iPhone-gebruikers, hoewel de toegang beperkt blijft tot geselecteerde gebruikers terwijl OpenAI de beschikbaarheid uitbreidt.

Zet prompts om in korte films

Sora gebruiken is eenvoudig. Je beschrijft een scène en de app bouwt er een video omheen. OpenAI beschrijft het als een tool die een zin kan transformeren in alles van een filmische sequentie tot een anime-clip. Je kunt ook bestaande video’s remixen, personages verwisselen of verhalen uitbreiden met een paar tikken.

Maak video’s in seconden: Begin met een prompt of afbeelding, en Sora genereert een complete video met geluid.

Begin met een prompt of afbeelding, en Sora genereert een complete video met geluid. Werk samen en speel: Voeg jezelf of vrienden toe aan de actie en remix bestaande content.

Voeg jezelf of vrienden toe aan de actie en remix bestaande content. Kies je stijl: Probeer filmische, fotorealistische, cartoon of surrealistische looks.

Probeer filmische, fotorealistische, cartoon of surrealistische looks. Remix en personaliseer: Bewerk creaties van anderen met nieuwe personages, scènes of toon.

Bewerk creaties van anderen met nieuwe personages, scènes of toon. Word lid van een community: Deel je video’s en ontdek wat anderen maken.

Video’s zijn momenteel beperkt tot 10 seconden, met meer bewerkingsopties verwacht in toekomstige updates.

Auteursrecht- en controleproblemen

De lancering zorgt al voor debat in Hollywood. OpenAI bevestigde dat auteursrechtelijk beschermd materiaal kan verschijnen in Sora’s openbare videofeed, tenzij rechthebbenden zich afmelden. Dat beleid zet de eerdere aanpak van het bedrijf voort met beeldgeneratietools, waarbij auteursrechteigenaren uitsluiting aanvragen.

OpenAI heeft beweerd dat training op auteursrechtelijk beschermd materiaal valt onder de fair use-doctrine, een standpunt dat het Amerikaanse beleidsmakers eerder dit jaar probeerde te laten aannemen. Het bedrijf zei dat de Verenigde Staten het risico lopen terrein te verliezen aan concurrenten zonder juridische duidelijkheid.

Veiligheidsmaatregelen en maatschappelijke impact

OpenAI zegt dat Sora veiligheidsmaatregelen bevat om misbruik te voorkomen. Je kunt geen video’s genereren met publieke figuren of anderen zonder toestemming. Een levendigheidscontrole vraagt je om je hoofd te bewegen en willekeurige nummers op te zeggen voordat je gelijkenissen uploadt. Je kunt concepten die jou betreffen bekijken en controleren of ze gedeeld worden.

Een functie genaamd Cameo laat je een realistische AI-versie van jezelf maken en deze plaatsen in gegenereerde scènes. OpenAI verwacht dat deze mix van identiteit en creativiteit veel van de aantrekkingskracht van de app zal bepalen.

Een nieuw soort concurrentie

Analisten zien Sora als een directe uitdager van sociale en videoplatforms. Een beoordeling formuleerde de strijd duidelijk: bedrijven concurreren nu om tijd en vormen consumentengedrag, en Sora richt zich op dezelfde aandacht waar Meta, Google en TikTok om vechten.

Met Sora breidt OpenAI uit voorbij chat. Het wil definiëren hoe mensen korte video’s maken en delen met AI. Adoptie, creatorcultuur en auteursrechtreacties zullen bepalen wat er hierna gebeurt.