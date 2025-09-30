Lanzamiento de la aplicación Sora de OpenAI para iOS en la App Store

OpenAI ha lanzado su segunda aplicación para iPhone, Sora, que lleva la generación avanzada de vídeos con IA a la App Store por primera vez. La aplicación independiente llega junto con el enormemente popular ChatGPT y señala el siguiente paso de OpenAI para impulsar los medios generativos en el uso diario.

A diferencia de ChatGPT, que se centra en la conversación y las tareas basadas en texto, Sora está diseñada para convertir palabras e imágenes en vídeos cortos e hiperreales con sonido. La aplicación ya está disponible para los usuarios de iPhone, aunque el acceso sigue siendo limitado a usuarios selectos a medida que OpenAI amplía la disponibilidad.

Convierte indicaciones en cortometrajes

Usar Sora es fácil. Describes una escena y la aplicación crea un vídeo a su alrededor. OpenAI lo describe como una herramienta que puede transformar una frase en cualquier cosa, desde una secuencia cinematográfica hasta un clip de anime. También puedes remezclar vídeos existentes, intercambiar personajes o ampliar historias con unos pocos toques.

Crea vídeos en segundos: Comienza con una indicación o imagen, y Sora genera un vídeo completo con sonido.

Comienza con una indicación o imagen, y Sora genera un vídeo completo con sonido. Colabora y juega: Añádete a ti mismo o a tus amigos a la acción y remezcla contenido existente.

Añádete a ti mismo o a tus amigos a la acción y remezcla contenido existente. Elige tu estilo: Prueba estilos cinematográficos, fotorrealistas, de dibujos animados o surrealistas.

Prueba estilos cinematográficos, fotorrealistas, de dibujos animados o surrealistas. Remezcla y personaliza: Reinterpreta las creaciones de otros con nuevos personajes, escenas o tono.

Reinterpreta las creaciones de otros con nuevos personajes, escenas o tono. Únete a una comunidad: Comparte tus vídeos y explora lo que otros están creando.

Los vídeos están actualmente limitados a 10 segundos, y se esperan más opciones de edición en futuras actualizaciones.

Preocupaciones sobre los derechos de autor y el control

El lanzamiento ya está generando debate en Hollywood. OpenAI confirmó que el material con derechos de autor podría aparecer en el feed de vídeo público de Sora a menos que los titulares de los derechos opten por no participar. Esa política continúa el enfoque anterior de la compañía con las herramientas de generación de imágenes, donde los propietarios de los derechos de autor solicitan la exclusión.

OpenAI ha argumentado que el entrenamiento con material protegido por derechos de autor entra dentro de la doctrina del uso justo, una posición que presionó a los legisladores estadounidenses para que adoptaran a principios de este año. La compañía dijo que Estados Unidos corre el riesgo de perder terreno frente a sus competidores sin claridad legal.

Medidas de seguridad e impacto social

OpenAI dice que Sora incluye medidas de seguridad para evitar el uso indebido. No puedes generar vídeos con figuras públicas o cualquier otra persona sin permiso. Una comprobación de autenticidad te pide que muevas la cabeza y recites números aleatorios antes de subir imágenes de personas. Puedes revisar los borradores que te involucren y controlar si se comparten.

Una función llamada Cameo te permite crear una versión realista de IA de ti mismo y colocarla en escenas generadas. OpenAI espera que esta combinación de identidad y creatividad impulse gran parte del atractivo de la aplicación.

Un nuevo tipo de competencia

Los analistas ven a Sora como un competidor directo de las plataformas sociales y de vídeo. Una evaluación enmarcó la batalla claramente: las empresas ahora compiten por el tiempo y dan forma al comportamiento del consumidor, y Sora se dirige a la misma atención por la que luchan Meta, Google y TikTok.

Con Sora, OpenAI se está expandiendo más allá del chat. Quiere definir cómo las personas crean y comparten vídeos de formato corto con IA. La adopción, la cultura del creador y las respuestas a los derechos de autor decidirán lo que suceda a continuación.