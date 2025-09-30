L’application iOS Sora d’OpenAI lancée sur l’App Store

OpenAI a lancé sa deuxième application iPhone, Sora, apportant la génération vidéo avancée par IA à l’App Store pour la première fois. Cette application autonome arrive aux côtés du très populaire ChatGPT et signale la prochaine étape d’OpenAI dans l’intégration des médias génératifs dans l’usage quotidien.

Contrairement à ChatGPT, qui se concentre sur la conversation et les tâches textuelles, Sora est conçu pour transformer des mots et des images en courtes vidéos hyperréalistes avec du son. L’application est maintenant disponible pour les utilisateurs d’iPhone, bien que l’accès reste limité à des utilisateurs sélectionnés pendant qu’OpenAI étend sa disponibilité.

Transformer des invites en courts-métrages

L’utilisation de Sora est simple. Vous décrivez une scène, et l’application construit une vidéo autour. OpenAI la décrit comme un outil capable de transformer une phrase en tout, d’une séquence cinématographique à un clip d’anime. Vous pouvez également remixer des vidéos existantes, échanger des personnages ou prolonger des histoires en quelques clics.

Créer des vidéos en quelques secondes : Commencez avec une invite ou une image, et Sora génère une vidéo complète avec du son.

Collaborer et jouer : Ajoutez-vous ou vos amis dans l'action et remixez du contenu existant.

Choisissez votre style : Essayez des looks cinématographiques, photoréalistes, de dessin animé ou surréalistes.

Remixer et personnaliser : Retravaillez les créations des autres avec de nouveaux personnages, scènes ou tons.

Rejoindre une communauté : Partagez vos vidéos et explorez ce que les autres créent.

Les vidéos sont actuellement limitées à 10 secondes, avec plus d’options d’édition prévues dans les futures mises à jour.

Préoccupations concernant les droits d’auteur et le contrôle

Le lancement suscite déjà des débats à Hollywood. OpenAI a confirmé que du matériel protégé par des droits d’auteur pourrait apparaître dans le flux vidéo public de Sora, sauf si les titulaires de droits s’y opposent. Cette politique poursuit l’approche antérieure de l’entreprise avec les outils de génération d’images, où les propriétaires de droits d’auteur demandent l’exclusion.

OpenAI a soutenu que l’entraînement sur du matériel protégé par des droits d’auteur relève de la doctrine de l’utilisation équitable, une position qu’elle a poussé les décideurs américains à adopter plus tôt cette année. L’entreprise a déclaré que les États-Unis risquent de perdre du terrain face aux concurrents sans clarté juridique.

Garanties et impact social

OpenAI affirme que Sora inclut des garanties pour prévenir les abus. Vous ne pouvez pas générer de vidéos mettant en scène des personnalités publiques ou quiconque sans autorisation. Un contrôle de vivacité vous demande de bouger la tête et de réciter des chiffres aléatoires avant de télécharger des ressemblances. Vous pouvez examiner les brouillons qui vous impliquent et contrôler s’ils sont partagés.

Une fonctionnalité appelée Cameo vous permet de créer une version IA réaliste de vous-même et de la placer dans des scènes générées. OpenAI s’attend à ce que ce mélange d’identité et de créativité soit à l’origine d’une grande partie de l’attrait de l’application.

Un nouveau type de concurrence

Les analystes considèrent Sora comme un concurrent direct des plateformes sociales et vidéo. Une évaluation a clairement formulé l’enjeu : les entreprises se disputent désormais le temps et façonnent le comportement des consommateurs, et Sora cible la même attention que Meta, Google et TikTok se disputent.

Avec Sora, OpenAI s’étend au-delà du chat. L’entreprise veut définir la façon dont les gens créent et partagent des vidéos courtes avec l’IA. L’adoption, la culture des créateurs et les réponses en matière de droits d’auteur détermineront la suite des événements.