Pink iPhone 17 Pro wird es nicht geben, aber hier ist eine clevere Umgehungsmöglichkeit

Dieses Jahr gibt es kein pinkes iPhone 17 Pro Max ab Werk. Die Pro-Ausführungen von Apple für 2025 sind Deep Blue, Cosmic Orange und Silver – kein Pink in der Pro-Linie.

Wie man trotzdem den pinken Look bekommt

Wählen Sie Silber und fügen Sie eine hochwertige pinke Hülle oder Schutzfolie hinzu. Mattes Silikon oder feinkörniges veganes Leder wirken am „Apple-ähnlichsten“.

Verwenden Sie eine durchsichtige Hülle und einen pinken MagSafe-Ring, -Ständer oder -Wallet, damit die Akzente hervorstechen, ohne die Hardware zu verdecken.

Kombinieren Sie es mit einem zartrosa Hintergrundbild und einem pinken Apple Watch Armband oder einer AirPods-Hülle für ein stimmiges Setup.

Bevorzugen Sie einen Metall-Look? Verwenden Sie eine satin-pinke Schutzfolie nur für den Rahmen und verwenden Sie dann eine durchsichtige Hülle, um den Glanz sichtbar zu halten.

Wenn Sie Pastellfarben ab Werk wünschen

Das Standard-iPhone 17 bietet weichere Farbtöne wie Lavendel, die im alltäglichen Licht am ehesten wie „Pink“ wirken.

Wenn Sie auf Pro Max-Funktionen festgelegt sind, bleibt Silber + Zubehör der sauberste Weg zu einer rosa Ästhetik, ohne die Pro-Kamera oder das Display zu beeinträchtigen.

Kein pinkes Pro Max in diesem Zyklus, aber Silber plus durchdachtes Zubehör treffen den Look. Wenn Ihnen echtes Pastell ab Werk wichtiger ist als die technischen Daten, ist das Basis-iPhone 17 in Lavendel die richtige Wahl.