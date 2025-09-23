El iPhone 17 Pro rosa no va a existir, pero aquí tienes una solución ingeniosa

Este año no habrá un iPhone 17 Pro Max rosa de fábrica. Los acabados Pro de Apple para 2025 son Azul Profundo, Naranja Cósmico y Plata; no hay rosa en la línea Pro.

Cómo conseguir el aspecto rosa de todos modos

Elige el color Plata y añade una funda o skin rosa de alta calidad. La silicona mate o el cuero vegano de grano fino son los que más se parecen al estilo de “Apple”.

Usa una funda transparente y un anillo, soporte o cartera MagSafe rosa para que los detalles destaquen sin ocultar el hardware.

Combínalo con un fondo de pantalla rosa suave y una correa rosa para el Apple Watch o una funda para los AirPods para una configuración cohesiva.

¿Prefieres un estilo metálico? Opta por una skin rosa satinado solo para el marco y luego usa una funda transparente para que el brillo siga siendo visible.

Si quieres un color pastel nada más sacarlo de la caja

El iPhone 17 estándar ofrece tonos más suaves como el Lavanda, que es el que más se parece al “rosa” con la luz del día.

Si te encantan las funciones del Pro Max, Plata + accesorios sigue siendo el camino más limpio hacia una estética rosa sin sacrificar la cámara o la pantalla Pro.

No hay Pro Max rosa en este ciclo, pero Plata más accesorios bien pensados dan en el clavo. Si un color pastel de fábrica es más importante que las especificaciones, el iPhone 17 básico en Lavanda es la mejor opción.