L’iPhone 17 Pro rose n’est pas prévu, mais voici une astuce ingénieuse

Il n’y aura pas d’iPhone 17 Pro Max rose d’usine cette année. Les finitions Pro d’Apple pour 2025 sont Bleu Profond, Orange Cosmique et Argent – pas de rose dans la gamme Pro.

Comment obtenir quand même l’aspect rose

Choisissez l’Argent et ajoutez une coque ou un skin rose de haute qualité. Le silicone mat ou le cuir végétalien à grain fin sont les plus « Apple-like ».

Utilisez une coque transparente et un anneau, un support ou un portefeuille MagSafe rose pour que les accents ressortent sans cacher le matériel.

Associez-le à un fond d’écran rose pâle et à un bracelet Apple Watch ou un étui AirPods rose pour un ensemble cohérent.

Vous préférez un aspect métallique ? Optez pour un skin rose satiné uniquement pour le cadre, puis utilisez une coque transparente pour garder l’éclat visible.

Si vous voulez du pastel dès la sortie de la boîte

L’iPhone 17 standard propose des teintes plus douces comme le Lavande qui se rapprochent le plus du « rose » à la lumière du jour.

Si vous êtes fixé sur les fonctionnalités du Pro Max, l’Argent + accessoires reste la voie la plus simple vers une esthétique rosée sans sacrifier l’appareil photo ou l’écran Pro.

Pas de Pro Max rose pour ce cycle, mais l’Argent avec des accessoires bien choisis reproduit parfaitement le look. Si le vrai pastel d’usine compte plus que les spécifications, l’iPhone 17 de base en Lavande est le choix à faire.