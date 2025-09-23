Roze iPhone 17 pro komt er niet, maar hier is een slimme oplossing

Er komt dit jaar geen roze iPhone 17 Pro Max uit de fabriek. Apple’s 2025 Pro-afwerkingen zijn Diepblauw, Kosmisch Oranje en Zilver – geen roze in de Pro-lijn.

Hoe je toch de roze look krijgt

Kies Zilver en voeg een hoogwaardige roze hoes of skin toe. Mat siliconen of fijnkorrelig vegan leer oogt het meest “Apple-achtig”.

Gebruik een transparante hoes en een roze MagSafe-ring, standaard of portemonnee zodat de accenten opvallen zonder de hardware te verbergen.

Combineer met een zachtroze achtergrond en een roze Apple Watch-bandje of AirPods-hoesje voor een samenhangend geheel.

Liever een metalen uitstraling? Ga voor een satijnroze skin alleen voor het frame en gebruik dan een transparante hoes om de glans zichtbaar te houden.

Als je pastelkleuren direct uit de doos wilt

De standaard iPhone 17 biedt zachtere tinten zoals Lavendel die in dagelijks licht het dichtst bij “roze” komen.

Als je vasthoudt aan Pro Max-functies, blijft Zilver + accessoires de beste manier om een roze uitstraling te krijgen zonder de Pro-camera of -scherm op te offeren.

Geen roze Pro Max deze cyclus, maar Zilver plus doordachte accessoires geeft precies de juiste look. Als echte pasteltinten uit de fabriek belangrijker zijn dan specificaties, is de basis iPhone 17 in Lavendel de beste keuze.