tvOS 26.1 „Public“-Beta 2 jetzt verfügbar

tvOS 26.1 Public Beta 2 ist jetzt für Apple TV-Tester live. Sie können es noch heute installieren, indem Sie Ihr Apple TV beim Apple Beta Software Program anmelden und nach Software-Updates suchen. Die Veröffentlichung folgt auf Developer Beta 2 , die am 6. Oktober erschien. Public Beta 2 landete am 7. Oktober.

Was ist neu und was ist zu erwarten?

Sie sollten in diesem Build keine Schlagzeilen erwarten. Apples Entwicklerhinweise halten die Änderungen auf hohem Niveau, und frühe Berichte deuten eher auf Stabilität, Leistung und Fehlerbehebungen im Hintergrund als auf neue TV-orientierte Funktionen hin. Der Entwickler-Build, der dieser Version vorausging, trug die Build-Nummer 23J5558e, was eher ein iteratives Update als eine breite UI-Verschiebung signalisiert.

Sie erhalten weiterhin die breitere tvOS 26-Grundlage, die Apple früher in diesem Zyklus gelegt hat, einschließlich der Liquid Glass-Designsprache, die die Schnittstellentiefe und Transluzenz über Plattformen hinweg modernisiert hat. Wenn Sie auf Apple TV 4K testen, achten Sie auf Verbesserungen bei Animationen, Zuverlässigkeit der Videowiedergabe sowie Home- und Fitness-Integrationen, da diese Bereiche häufig in Point-Releases optimiert werden.

Sie können in wenigen Schritten an der Public Beta teilnehmen. Melden Sie Ihre Apple-ID beim Apple Beta Software Program an und gehen Sie dann auf Apple TV zu Einstellungen, System, Software-Updates und aktivieren Sie Beta-Updates. Laden Sie das Update herunter und lassen Sie das Gerät neu starten. Verwenden Sie ein sekundäres Setup, wenn Sie Ihr Apple TV täglich nutzen, und halten Sie sich bereit, Feedback zu geben, wenn Sie Probleme feststellen.