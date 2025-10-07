tvOS 26.1 ‘publieke’ beta 2 nu beschikbaar

tvOS 26.1 publieke beta 2 is nu beschikbaar voor Apple TV-testers. Je kunt het vandaag installeren door je Apple TV in te schrijven voor het Apple Beta Software Programma en Software Updates te controleren. De uitrol volgt op de ontwikkelaarsbeta 2 , die op 6 oktober verscheen. Publieke beta 2 kwam uit op 7 oktober.

Wat is er nieuw en wat kun je verwachten

Je hoeft geen grote nieuwe functies te verwachten in deze versie. Apple’s ontwikkelaarsnotities houden de wijzigingen op hoofdlijnen en eerste berichten wijzen op stabiliteit, prestaties en onderliggende verbeteringen in plaats van nieuwe TV-functies. De ontwikkelaarsversie die aan deze release voorafging had buildnummer 23J5558e, wat duidt op een iteratieve update in plaats van een grote UI-verandering.

Je krijgt nog steeds de bredere tvOS 26-basis die Apple eerder deze cyclus heeft gelegd, inclusief de Liquid Glass-ontwerptaal die de interface-diepte en doorschijnendheid over alle platforms heeft gemoderniseerd. Als je test op Apple TV 4K, let dan op verbeteringen in animaties, betrouwbaarheid van videoweergave en integraties met Home en Fitness, aangezien deze gebieden vaak worden aangepast in punt-releases.

Je kunt in een paar stappen deelnemen aan de publieke beta. Schrijf je Apple ID in voor het Apple Beta Software Programma, ga dan op Apple TV naar Instellingen, Systeem, Software-updates, en schakel Beta Updates in. Download de update en laat het apparaat opnieuw opstarten. Gebruik dit bij voorkeur op een secundaire opstelling als je dagelijks afhankelijk bent van je Apple TV, en wees voorbereid om feedback te geven wanneer je problemen tegenkomt.