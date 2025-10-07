Ya está disponible la beta pública 2 de tvOS 26.1

La beta pública 2 de tvOS 26.1 ya está disponible para los testers de Apple TV. Puede instalarla hoy mismo inscribiendo su Apple TV en el Programa de Software Beta de Apple y comprobando las actualizaciones de software. El lanzamiento sigue a la beta 2 para desarrolladores , que llegó el 6 de octubre. La beta pública 2 llegó el 7 de octubre.

Novedades y qué esperar

No debería esperar características destacadas en esta versión. Las notas para desarrolladores de Apple mantienen los cambios a un alto nivel, y los primeros informes apuntan a correcciones de estabilidad, rendimiento y de bajo nivel en lugar de nuevas características orientadas a la TV. La compilación para desarrolladores que precedió a esta versión tenía el número de compilación 23J5558e, lo que indica una actualización iterativa en lugar de un cambio amplio en la interfaz de usuario.

Aún así, obtiene la base más amplia de tvOS 26 que Apple estableció anteriormente en este ciclo, incluido el lenguaje de diseño Liquid Glass que modernizó la profundidad de la interfaz y la translucidez en todas las plataformas. Si realiza pruebas en Apple TV 4K, esté atento al pulido en las animaciones, la fiabilidad de la reproducción de vídeo y las integraciones de Home y Fitness, ya que estas áreas a menudo se ajustan en las versiones puntuales.

Puede unirse a la beta pública en unos pocos pasos. Inscriba su ID de Apple en el Programa de Software Beta de Apple, luego en Apple TV vaya a Ajustes, Sistema, Actualizaciones de software y active Actualizaciones beta. Descargue la actualización y deje que el dispositivo se reinicie. Utilice una configuración secundaria si depende de su Apple TV a diario, y esté preparado para enviar comentarios cuando detecte problemas.