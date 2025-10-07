La version bêta 2 publique de tvOS 26.1 est maintenant disponible pour les testeurs d’Apple TV. Vous pouvez l’installer dès aujourd’hui en inscrivant votre Apple TV au programme Apple Beta Software et en vérifiant les mises à jour logicielles. Le déploiement fait suite à la version bêta 2 pour développeurs , qui est arrivée le 6 octobre. La version bêta 2 publique est sortie le 7 octobre.

Nouveautés et attentes

Vous ne devriez pas vous attendre à des fonctionnalités majeures dans cette version. Les notes des développeurs d’Apple restent générales concernant les changements, et les premiers rapports indiquent des améliorations de stabilité, de performance et des corrections sous le capot plutôt que de nouvelles fonctionnalités visibles pour la TV. La version pour développeurs qui a précédé cette sortie portait le numéro de build 23J5558e, ce qui indique une mise à jour itérative plutôt qu’un changement important de l’interface utilisateur.

Vous bénéficiez toujours de la base plus large de tvOS 26 qu’Apple a établie plus tôt dans ce cycle, y compris le langage de conception Liquid Glass qui a modernisé la profondeur et la translucidité de l’interface sur toutes les plateformes. Si vous testez sur Apple TV 4K, surveillez les améliorations dans les animations, la fiabilité de la lecture vidéo, et les intégrations Home et Fitness, car ces domaines font souvent l’objet d’ajustements dans les versions intermédiaires.

Vous pouvez rejoindre la version bêta publique en quelques étapes. Inscrivez votre identifiant Apple au programme Apple Beta Software, puis sur Apple TV, allez dans Réglages, Système, Mises à jour logicielles, et activez Mises à jour bêta. Téléchargez la mise à jour et laissez l’appareil redémarrer. Utilisez de préférence une configuration secondaire si vous dépendez quotidiennement de votre Apple TV, et soyez prêt à signaler les problèmes que vous pourriez rencontrer.