Warum der iPhone Air Akku mit dem iPhone 17 Pro inkompatibel ist

Mit der Einführung des ultradünnen iPhone Air hat Apple auch ein neues, überarbeitetes MagSafe Battery Pack vorgestellt. Viele Nutzer waren jedoch überrascht festzustellen, dass dieser neue Akku nicht mit den iPhone 17 oder iPhone 17 Pro Modellen kompatibel ist. Dies ist keine Software-Einschränkung oder ein technischer Fehler; die Inkompatibilität ist das Ergebnis einer bewussten physischen Designentscheidung.

Der Kern des Problems liegt in einem direkten Konflikt zwischen der Form des neuen Akkus und dem Kamerasystem der Pro-Modelle.

Der neue MagSafe Akku wurde speziell entwickelt, um den einzigartigen Formfaktor des iPhone Air zu ergänzen. Er verfügt über ein hohes, schlankes Profil, das so konzipiert ist, dass es perfekt bündig mit den Kanten des ultradünnen Geräts abschließt, wodurch ein nahtloses und integriertes Gefühl entsteht, ohne unnötig aufzutragen. Sein primäres Ziel ist es, eine ästhetische Ergänzung zum Air zu sein.

Im Gegensatz dazu sind das iPhone 17 und 17 Pro um ein großes, fortschrittliches Kamerasystem herum aufgebaut, das in einem erhöhten „Plateau“ auf der Rückseite des Geräts untergebracht ist. Dieser Kamerabuckel ist deutlich größer als bei früheren Modellen, um die neuen Sensoren und Objektive aufzunehmen.

Wenn Sie versuchen, den neuen iPhone Air MagSafe Akku an ein iPhone 17 Pro anzubringen, kollidiert die Oberkante des hohen Akkupacks physisch mit der Unterkante des Kamerabuckels. Diese Kollision verhindert, dass sich die internen Magnete richtig ausrichten, sodass der Akku keine sichere magnetische Verbindung herstellen kann, um befestigt zu bleiben und zuverlässig zu laden.

Dies stellt eine Verschiebung in Apples Zubehörstrategie dar. Während frühere MagSafe-Zubehörteile oft mit einem „Einheitsgröße“-Ansatz für breitere Kompatibilität entwickelt wurden, ist der neue Akku für das Air ein hyper-optimiertes Zubehörteil. Er priorisiert eine perfekte, maßgeschneiderte Passform für ein einzelnes Produkt gegenüber der universellen Kompatibilität seiner Vorgänger.