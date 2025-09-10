¿Por qué la batería del iPhone Air es incompatible con el iPhone 17 Pro?

Con el lanzamiento del iPhone Air ultradelgado, Apple también presentó una nueva batería MagSafe rediseñada. Sin embargo, muchos usuarios se han sorprendido al descubrir que esta nueva batería no es compatible con los modelos iPhone 17 o iPhone 17 Pro. Esto no es una limitación de software ni un fallo técnico; la incompatibilidad es el resultado de una elección de diseño físico deliberada.

El núcleo del problema radica en un conflicto directo entre la forma de la nueva batería y el sistema de cámaras de los modelos Pro.

La nueva batería MagSafe se diseñó específicamente para complementar el factor de forma único del iPhone Air. Presenta un perfil alto y delgado diseñado para quedar perfectamente al ras con los bordes del dispositivo ultradelgado, creando una sensación integrada y sin fisuras sin añadir volumen innecesario. Su objetivo principal es ser una combinación estética para el Air.

Por el contrario, el iPhone 17 y el 17 Pro están construidos alrededor de un sistema de cámaras grande y avanzado alojado en una «meseta» elevada en la parte posterior del dispositivo. Este relieve de la cámara es significativamente más grande que en los modelos anteriores para dar cabida a los nuevos sensores y lentes.

Cuando intenta conectar la nueva batería MagSafe del iPhone Air a un iPhone 17 Pro, el borde superior de la batería alta choca físicamente con el borde inferior del relieve de la cámara. Esta colisión impide que los imanes internos se alineen correctamente, lo que significa que la batería no puede establecer un bloqueo magnético seguro para permanecer conectada e iniciar una carga fiable.

Esto representa un cambio en la estrategia de accesorios de Apple. Si bien los accesorios MagSafe anteriores a menudo se diseñaron con un enfoque de «talla única» para una compatibilidad más amplia, la nueva batería para el Air es un accesorio hiperoptimizado. Prioriza un ajuste perfecto y a medida para un solo producto sobre la compatibilidad universal de sus predecesores.