Se anuncia el iPhone Air: el iPhone más fino de Apple hasta la fecha, con estructura de titanio, A19 Pro y un precio inicial de 999 $

Apple ha presentado el iPhone Air, un modelo totalmente nuevo que impulsa el diseño y el rendimiento en una dirección diferente. Es el iPhone más fino hasta la fecha, con solo 5,6 mm, pero sigue teniendo la potencia de la línea Pro en su interior. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el miembro más reciente de la familia iPhone.

Diseño y pantalla

El iPhone Air está construido alrededor de un marco de titanio pulido con un acabado de espejo. Tanto la parte delantera como la trasera están cubiertas con Ceramic Shield II, lo que lo hace más resistente a los arañazos y a las grietas que cualquier iPhone anterior. Con 5,6 mm, es tan fino que se parece más a una pieza de metal pulido que a un smartphone.

Cuenta con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz, Always-On y un brillo máximo de 3000 nits. Esto significa una visibilidad más nítida en exteriores y un rendimiento más fluido en aplicaciones y juegos.

Las opciones de color incluyen Negro espacial, Blanco nube, Oro claro y Azul cielo.

Rendimiento y conectividad

El iPhone Air está equipado con el nuevo chip A19 Pro, el procesador de iPhone más rápido y eficiente de Apple hasta la fecha. Ofrece gráficos de nivel MacBook Pro e introduce aceleradores neuronales basados en la GPU para cargas de trabajo de IA.

La conexión inalámbrica también recibe una importante mejora. El chip N1 de Apple incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread al iPhone por primera vez. Mientras tanto, el nuevo módem C1X duplica las velocidades 5G en comparación con el módem de primera generación de Apple, al tiempo que utiliza un 30% menos de energía.

Sistema de cámaras

A primera vista, parece una sola lente, pero la cámara Fusion de 48 MP está haciendo el trabajo de varias. Captura fotos detalladas de 48 MP, añade una opción de teleobjetivo de 2x y destaca en condiciones de poca luz con la estabilización de desplazamiento del sensor.

La fotografía computacional ofrece retratos de última generación con control de enfoque, nuevos estilos fotográficos como Bright Style y lentes personalizadas de 28 mm y 35 mm para más opciones de encuadre. En la parte delantera, una nueva cámara selfie Center Stage ajusta automáticamente el encuadre, y el vídeo Dual Capture te permite grabar desde las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo.

Batería y accesorios

A pesar de ser el iPhone más fino de Apple, el Air sigue ofreciendo batería para todo el día. Un nuevo modo de energía adaptativo en iOS 26 aprende los patrones de uso para ayudar a prolongar la batería cuando sea necesario.

Apple también ha presentado nuevos accesorios delgados diseñados específicamente para el Air:

Una batería MagSafe de perfil bajo que amplía la reproducción de vídeo hasta 40 horas.

que amplía la reproducción de vídeo hasta 40 horas. Dos nuevas fundas: una funda trasera translúcida de menos de 1 mm de grosor y un parachoques de policarbonato disponible en colores a juego.

de menos de 1 mm de grosor y un disponible en colores a juego. Una nueva correa cruzada que utiliza imanes flexibles para facilitar el ajuste.

Solo eSIM

El iPhone Air elimina por completo las SIM físicas y se pasa a solo eSIM en todo el mundo. Apple dice que esto ahorra espacio internamente y facilita la configuración de planes cuando se viaja.

El iPhone Air parte de los 999 $. Los pedidos anticipados se abren hoy y estará disponible en tiendas y online el 19 de septiembre.