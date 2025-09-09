iPhone Air annoncé : l’iPhone le plus fin d’Apple avec structure en titane, puce A19 Pro et prix de départ de 999 $

Apple a dévoilé l’iPhone Air, un tout nouveau modèle qui pousse le design et les performances dans une direction différente. Il s’agit de l’iPhone le plus fin jamais conçu avec seulement 5,6 mm, mais il conserve toute la puissance de la gamme Pro à l’intérieur. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau membre de la famille iPhone.

Design et écran

L’iPhone Air est construit autour d’un châssis en titane poli avec une finition miroir. L’avant et l’arrière sont recouverts de Ceramic Shield II, le rendant plus résistant aux rayures et aux fissures que tout iPhone précédent. Avec ses 5,6 mm, il est si fin qu’il ressemble davantage à un morceau de métal poli qu’à un smartphone.

Il dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec ProMotion jusqu’à 120 Hz, Always-On et une luminosité maximale de 3 000 nits. Cela signifie une visibilité plus nette en extérieur et des performances plus fluides dans les applications et les jeux.

Les options de couleur incluent Noir Sidéral, Blanc Nuage, Or Clair et Bleu Ciel.

Performances et connectivité

L’iPhone Air est alimenté par la nouvelle puce A19 Pro, le processeur iPhone le plus rapide et le plus efficace d’Apple à ce jour. Il offre des graphismes de niveau MacBook Pro et introduit des accélérateurs neuronaux basés sur GPU pour les charges de travail IA.

Le sans-fil bénéficie également d’une mise à niveau sérieuse. La puce N1 d’Apple apporte le Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread à l’iPhone pour la première fois. Pendant ce temps, le nouveau modem C1X double les vitesses 5G par rapport au modem de première génération d’Apple tout en utilisant 30 % d’énergie en moins.

Système d’appareil photo

Au premier coup d’œil, on dirait un objectif unique, mais l’appareil photo Fusion 48 MP fait le travail de plusieurs. Il capture des photos détaillées de 48 MP, ajoute une option téléobjectif 2x et excelle en faible luminosité avec stabilisation par déplacement de capteur.

La photographie computationnelle apporte des portraits de nouvelle génération avec contrôle de la mise au point, de nouveaux styles photographiques comme le Style Lumineux, et des objectifs personnalisés 28 mm et 35 mm pour plus de choix de cadrage. À l’avant, un nouvel appareil photo selfie Center Stage ajuste automatiquement le cadrage, et la vidéo Dual Capture vous permet d’enregistrer simultanément avec les appareils photo avant et arrière.

Batterie et accessoires

Malgré le fait d’être l’iPhone le plus fin d’Apple, l’Air offre toujours une autonomie d’une journée complète. Un nouveau Mode d’Alimentation Adaptatif dans iOS 26 apprend les habitudes d’utilisation pour aider à prolonger la batterie quand nécessaire.

Apple a également introduit de nouveaux accessoires fins conçus spécifiquement pour l’Air :

Une batterie externe MagSafe à profil bas qui étend la lecture vidéo jusqu’à 40 heures.

qui étend la lecture vidéo jusqu’à 40 heures. Deux nouvelles coques — une coque arrière translucide de moins de 1 mm d’épaisseur et un bumper en polycarbonate disponible dans les couleurs assorties.

de moins de 1 mm d’épaisseur et un disponible dans les couleurs assorties. Une nouvelle sangle bandoulière qui utilise des aimants flexibles pour un ajustement facile.

eSIM uniquement

L’iPhone Air abandonne entièrement les cartes SIM physiques, passant à l’eSIM uniquement dans le monde entier. Apple affirme que cela économise de l’espace à l’intérieur et facilite la configuration des forfaits lors des voyages.

L’iPhone Air commence à 999 $. Les précommandes ouvrent aujourd’hui, et il sera disponible en magasins et en ligne le 19 septembre.