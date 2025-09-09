iPhone Air angekündigt: Apples dünnstes iPhone aller Zeiten mit Titan-Gehäuse, A19 Pro und einem Startpreis von 999 $

Apple hat das iPhone Air vorgestellt, ein brandneues Modell, das Design und Leistung in eine andere Richtung lenkt. Es ist das dünnste iPhone aller Zeiten mit nur 5,6 mm, trägt aber dennoch die Leistung der Pro-Linie in sich. Hier ist alles, was Sie über das neueste Mitglied der iPhone-Familie wissen müssen.

Design und Display

Das iPhone Air ist um einen Titanrahmen herum gebaut, der auf Hochglanz poliert ist. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite sind mit Ceramic Shield II überzogen, wodurch es kratz- und bruchfester ist als jedes iPhone zuvor. Mit 5,6 mm ist es so dünn, dass es sich eher wie ein Stück poliertes Metall als wie ein Smartphone anfühlt.

Es verfügt über ein 6,7-Zoll-OLED-Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, Always-On und einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits. Das bedeutet schärfere Sicht im Freien und eine flüssigere Leistung in Apps und Spielen.

Farboptionen sind Space Black, Cloud White, Light Gold und Sky Blue.

Leistung und Konnektivität

Das iPhone Air wird vom neuen A19 Pro Chip angetrieben, Apples schnellstem und effizientestem iPhone-Prozessor bisher. Er liefert Grafikleistung auf MacBook Pro-Niveau und führt GPU-basierte neuronale Beschleuniger für KI-Workloads ein.

Auch die drahtlose Konnektivität erhält ein ernsthaftes Upgrade. Apples N1 Chip bringt erstmals Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread auf das iPhone. Derweil verdoppelt das neue C1X Modem die 5G-Geschwindigkeiten im Vergleich zu Apples Modem der ersten Generation, während es 30 % weniger Strom verbraucht.

Kamerasystem

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein einzelnes Objektiv, aber die 48MP Fusion Camera erledigt die Arbeit mehrerer. Sie nimmt detaillierte 48-MP-Aufnahmen auf, bietet eine 2-fach-Teleoption und brilliert bei schlechten Lichtverhältnissen mit Sensor-Shift-Stabilisierung.

Die Computational Photography ermöglicht Porträts der nächsten Generation mit Fokussteuerung, neue Fotostile wie Bright Style und spezielle 28-mm- und 35-mm-Objektive für mehr Bildgestaltungsmöglichkeiten. Auf der Vorderseite passt eine neue Center Stage Selfie-Kamera die Bildausschnitte automatisch an, und Dual Capture Video ermöglicht die gleichzeitige Aufnahme mit der Vorder- und Rückkamera.

Akku und Zubehör

Obwohl es Apples dünnstes iPhone ist, bietet das Air dennoch eine ganztägige Akkulaufzeit. Ein neuer Adaptiver Stromsparmodus in iOS 26 lernt Nutzungsmuster, um die Akkulaufzeit bei Bedarf zu verlängern.

Apple hat auch neues schlankes Zubehör speziell für das Air vorgestellt:

Ein flaches MagSafe-Akkupack , das die Videowiedergabe auf bis zu 40 Stunden verlängert.

, das die Videowiedergabe auf bis zu 40 Stunden verlängert. Zwei neue Hüllen – eine transparente Rückschale , die weniger als 1 mm dünn ist, und ein Polycarbonat-Bumper , erhältlich in passenden Farben.

, die weniger als 1 mm dünn ist, und ein , erhältlich in passenden Farben. Ein neuer Crossbody-Gurt, der flexible Magnete zur einfachen Anpassung verwendet.

Nur eSIM

Das iPhone Air verzichtet vollständig auf physische SIM-Karten und setzt weltweit ausschließlich auf eSIM. Apple sagt, dies spare intern Platz und erleichtere die Einrichtung von Tarifen auf Reisen.

Das iPhone Air beginnt bei 999 $. Vorbestellungen sind ab heute möglich, und es wird ab dem 19. September in Geschäften und online erhältlich sein.