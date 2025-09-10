Pourquoi la batterie de l’iPhone Air est incompatible avec l’iPhone 17 Pro

Avec le lancement de l’iPhone Air ultra-fin, Apple a également introduit un nouveau MagSafe Battery Pack repensé. Cependant, de nombreux utilisateurs ont été surpris de découvrir que cette nouvelle batterie n’est pas compatible avec les modèles iPhone 17 ou iPhone 17 Pro. Il ne s’agit pas d’une limitation logicielle ou d’un dysfonctionnement technique ; l’incompatibilité résulte d’un choix de conception physique délibéré.

Le cœur du problème réside dans un conflit direct entre la forme de la nouvelle batterie et le système de caméra des modèles Pro.

La nouvelle batterie MagSafe a été conçue spécifiquement pour compléter le facteur de forme unique de l’iPhone Air. Elle présente un profil haut et élancé conçu pour s’aligner parfaitement avec les bords de l’appareil ultra-fin, créant une sensation fluide et intégrée sans ajouter de volume inutile. Son objectif principal est d’être un complément esthétique parfait pour l’Air.

En revanche, les iPhone 17 et 17 Pro sont construits autour d’un système de caméra large et avancé logé dans un « plateau » surélevé à l’arrière de l’appareil. Cette protubérance de caméra est considérablement plus grande que sur les modèles précédents pour accueillir les nouveaux capteurs et objectifs.

Lorsque vous tentez de fixer la nouvelle batterie MagSafe de l’iPhone Air à un iPhone 17 Pro, le bord supérieur du pack de batterie haut entre physiquement en collision avec le bord inférieur de la protubérance de caméra. Cette collision empêche les aimants internes de s’aligner correctement, ce qui signifie que la batterie ne peut pas établir un verrouillage magnétique sécurisé pour rester fixée et initier une charge fiable.

Cela représente un changement dans la stratégie d’accessoires d’Apple. Alors que les accessoires MagSafe précédents étaient souvent conçus avec une approche « taille unique pour la plupart » pour une compatibilité plus large, la nouvelle batterie pour l’Air est un accessoire hyper-optimisé. Elle privilégie un ajustement parfait et sur mesure pour un seul produit plutôt que la compatibilité universelle de ses prédécesseurs.