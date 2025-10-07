watchOS 26.1 Public Beta 2 ist jetzt verfügbar

Apple hat watchOS 26.1 Public Beta 2 für Tester veröffentlicht. Wenn Sie am Beta-Softwareprogramm von Apple teilnehmen, können Sie das Update noch heute herunterladen. Die Veröffentlichung folgt auf die gestrige Developer Beta und setzt den 26.1-Zyklus mit dem Fokus auf Fehlerbehebungen und Politur anstelle von Hauptfunktionen fort.

Sie installieren es über die Watch-App auf Ihrem iPhone. Öffnen Sie die Watch-App, gehen Sie zu Allgemein, tippen Sie auf Softwareupdate, wählen Sie Beta-Updates, und laden und installieren Sie es. Lassen Sie Ihre Watch auf dem Ladegerät und mit dem WLAN verbunden, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Sie müssen iOS 26 auf Ihrem gekoppelten iPhone ausführen, bevor die watchOS-Beta-Option angezeigt wird.

Sie sollten dies als Vorabversion der Software betrachten. Sichern Sie Ihr iPhone und Ihre Apple Watch, rechnen Sie mit einer kürzeren Akkulaufzeit für einige Tage und prüfen Sie, ob Ihre wichtigsten Apps die Betaversion unterstützen. Apple hat diesen Build als 23S5017d veröffentlicht, was auf einen frühen Durchlauf abzielt, der auf Stabilität und kleinere Optimierungen ausgerichtet ist.

Worauf sollten Sie nach der Aktualisierung achten? Frühe Tests deuten auf Leistungsoptimierung und Fehlerbehebungen gegenüber sichtbaren Änderungen hin, was für eine Point-One-Version in Beta 2 typisch ist. Das breitere watchOS 26-Funktionsset von Apple bleibt die Kulisse, einschließlich des aktualisierten Designs, der Smart Stack-Verfeinerungen und der Barrierefreiheitserweiterungen wie Live-Untertitel für Live-Mithören. Wenn Sie frühere Betas übersprungen haben, bilden diese Änderungen den Rahmen für Ihre jetzige Erfahrung.

Ein Hinweis zu den Gesundheitsfunktionen. Die Berichterstattung im letzten Monat deutete darauf hin, dass Apple die Blutsauerstoffverfolgung in den USA während der watchOS 26-Beta-Phase wieder eingeführt hat, wobei der Zugriff über die Health-App auf dem iPhone erfolgt, während die rechtlichen Auseinandersetzungen andauern. Wenn Sie auf SpO₂ angewiesen sind, testen Sie sorgfältig und achten Sie auf regionale Änderungen, während Apple 26.1 fertigstellt.