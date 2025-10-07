La version bêta publique 2 de watchOS 26.1 est maintenant disponible

Apple a publié la version bêta publique 2 de watchOS 26.1 pour les testeurs. Si vous êtes inscrit au programme de logiciels bêta d’Apple, vous pouvez télécharger la mise à jour aujourd’hui. Cette version fait suite à la version bêta pour développeurs d’hier et poursuit le cycle 26.1 en se concentrant sur les corrections et les améliorations plutôt que sur les fonctionnalités phares.

Vous l’installez depuis l’application Watch sur votre iPhone. Ouvrez Watch, allez dans Général, appuyez sur Mise à jour logicielle, choisissez Mises à jour bêta, puis téléchargez et installez. Gardez votre montre sur son chargeur et connectée au Wi-Fi jusqu’à ce que le processus soit terminé. Vous devez exécuter iOS 26 sur votre iPhone associé avant de voir l’option bêta de watchOS.

Vous devez considérer ceci comme un logiciel en version préliminaire. Sauvegardez votre iPhone et votre Apple Watch, attendez-vous à une autonomie de batterie réduite pendant quelques jours et vérifiez que vos applications critiques prennent en charge la version bêta. Apple a distribué cette version sous le nom 23S5017d, ce qui indique une première version visant la stabilité et des ajustements mineurs.

Que devriez-vous rechercher après la mise à jour ? Les premiers tests indiquent des ajustements de performance et des corrections de bugs plutôt que des changements visibles, ce qui est typique pour une version point-un en bêta 2. L’ensemble plus large des fonctionnalités de watchOS 26 reste le contexte, y compris le design rafraîchi, les améliorations de Smart Stack et les ajouts d’accessibilité comme les sous-titres en direct pour Live Listen. Si vous avez sauté les versions bêta précédentes, ces changements encadrent ce que vous expérimentez maintenant.

Une note concernant les fonctionnalités de santé. La couverture médiatique du mois dernier indiquait qu’Apple avait réintroduit le suivi de l’oxygène sanguin aux États-Unis pendant la période bêta de watchOS 26, avec un accès via l’application Santé sur iPhone pendant que les contestations juridiques se poursuivent. Si vous comptez sur la SpO₂, testez soigneusement et surveillez les changements régionaux à mesure qu’Apple finalise la version 26.1.