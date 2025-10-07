watchOS 26.1 public beta 2 is nu beschikbaar

Apple heeft watchOS 26.1 public beta 2 uitgebracht voor testers. Als je bent ingeschreven voor Apple’s Beta Software Program, kun je de update vandaag downloaden. De release volgt op gisteren’s developer beta en zet de 26.1-cyclus voort met focus op fixes en verfijningen in plaats van opvallende functies.

Je installeert het vanuit de Watch-app op je iPhone. Open Watch, ga naar Algemeen, tik op Software-update, kies Beta-updates, download en installeer vervolgens. Houd je watch op de oplader en verbonden met wifi totdat het proces voltooid is. Je moet iOS 26 draaien op je gekoppelde iPhone voordat je de watchOS beta-optie ziet.

Je moet dit behandelen als pre-release software. Maak een back-up van je iPhone en Apple Watch, verwacht een kortere batterijduur voor een paar dagen, en controleer of je kritieke apps de beta ondersteunen. Apple heeft deze build uitgebracht als 23S5017d, wat duidt op een vroege versie gericht op stabiliteit en kleine aanpassingen.

Waar moet je op letten na het updaten? Vroege tests wijzen op prestatieafstemming en bugfixes boven zichtbare veranderingen, wat typisch is voor een punt-één release bij beta 2. Apple’s bredere watchOS 26 functieset blijft de achtergrond, inclusief het vernieuwde ontwerp, Smart Stack verfijningen en toegankelijkheidstoevoegingen zoals Live Captions voor Live Listen. Als je eerdere beta’s hebt overgeslagen, vormen die veranderingen het kader van wat je nu ervaart.

Een opmerking over gezondheidsfuncties. Berichtgeving vorige maand gaf aan dat Apple bloedzuurstofmeting opnieuw introduceerde in de VS tijdens de watchOS 26 beta-periode, met toegang via de Gezondheid-app op iPhone terwijl juridische uitdagingen voortduren. Als je afhankelijk bent van SpO₂, test dan zorgvuldig en let op regionale veranderingen terwijl Apple 26.1 afrondt.