watchOS 26.1 beta pública 2 ya está disponible

Apple lanzó watchOS 26.1 beta pública 2 para los probadores. Si te inscribiste en el Programa de Software Beta de Apple, puedes descargar la actualización hoy. El lanzamiento sigue a la beta de desarrollador de ayer y continúa el ciclo 26.1 con un enfoque en correcciones y pulido en lugar de características destacadas.

La instalas desde la app Watch en tu iPhone. Abre Watch, ve a General, toca Actualización de software, elige Actualizaciones beta, luego descarga e instala. Mantén tu reloj en su cargador y conectado a Wi-Fi hasta que se complete el proceso. Debes ejecutar iOS 26 en tu iPhone emparejado antes de ver la opción beta de watchOS.

Debes tratar esto como software de prelanzamiento. Haz una copia de seguridad de tu iPhone y Apple Watch, espera una duración de batería más corta durante algunos días y comprueba que tus aplicaciones críticas sean compatibles con la beta. Apple sembró esta compilación como 23S5017d, lo que indica un pase temprano destinado a la estabilidad y ajustes menores.

¿Qué debes buscar después de actualizar? Las pruebas iniciales apuntan a la optimización del rendimiento y la corrección de errores por encima de los cambios visibles, lo cual es típico para una versión de punto uno en la beta 2. El conjunto de características más amplio de watchOS 26 de Apple sigue siendo el telón de fondo, incluyendo el diseño renovado, los refinamientos de Smart Stack y las adiciones de accesibilidad como los subtítulos en vivo para Live Listen. Si te saltaste las betas anteriores, esos cambios enmarcan lo que experimentas ahora.

Una nota para las funciones de salud. La cobertura del mes pasado indicó que Apple reintrodujo el seguimiento de oxígeno en sangre en los EE. UU. durante el período beta de watchOS 26, con acceso a través de la app Salud en el iPhone mientras continúan los desafíos legales. Si dependes de SpO₂, prueba cuidadosamente y observa los cambios regionales a medida que Apple finaliza 26.1.