WhatsApp ermöglicht endlich das Senden von Live-Fotos auf iOS, hier ist wie es geht

Meta schließt eine lange bestehende Lücke in den Multimedia-Funktionen von WhatsApp. Die App unterstützt jetzt Live Photos auf iOS, sodass Sie bewegende Momente anstelle von statischen Bildern senden können. Die Einführung behebt ein häufiges Problem und bringt WhatsApp näher an die Art und Weise, wie Sie Erinnerungen auf Ihrem iPhone festhalten.

Bewegung und Ton in Chats bringen

Bisher mussten Sie Live Photos in Videos oder GIFs konvertieren, bevor Sie sie senden konnten. Mit dem neuesten Update können Sie Live Photos direkt aus der Fotos-App teilen. Im Chat wird das Bild für einen Sekundenbruchteil animiert. Tippen Sie auf die Live-Photo-Anzeige, um den bei der Aufnahme aufgenommenen Ton zu hören.

Live Photos nehmen 1,5 Sekunden vor und nach dem Auslöser auf. Dieser kurze Clip fügt spontanen Momenten, Feiern und allem, was als Standbild an Bedeutung verliert, Kontext hinzu.

So senden Sie ein Live-Foto auf WhatsApp (iPhone)

Credits: WPBetaInfo

Aktualisieren Sie WhatsApp aus dem App Store. Öffnen Sie einen Chat, tippen Sie auf das Symbol + und wählen Sie dann Foto- & Videobibliothek. Wählen Sie ein Bild mit dem Live-Badge aus. Wenn Sie einen Live-Schalter sehen, lassen Sie ihn eingeschaltet. Fügen Sie bei Bedarf eine Bildunterschrift hinzu und tippen Sie dann auf Senden.

Um ein empfangenes Live-Foto abzuspielen, öffnen Sie es und tippen Sie auf das Live-Symbol, um es mit Ton anzusehen. Wenn Sie keinen Ton hören, schalten Sie die Stummschaltung des Fotos in Fotos auf: Öffnen Sie das Live-Foto, tippen Sie auf Bearbeiten, tippen Sie auf das Live-Foto-Symbol und tippen Sie dann auf den Lautsprecher, um den Ton zu aktivieren.

In einem Newsroom-Beitrag hob Meta eine breitere Palette von Funktionen hervor, die WhatsApp ausdrucksstärker und nützlicher machen sollen. Neben Live Photos auf iOS und Motion Photos auf Android erhalten Sie:

Benutzerdefinierte Chat-Themen mit Meta AI: Generieren Sie personalisierte Hintergründe für Ihre Konversationen.

Generieren Sie personalisierte Hintergründe für Ihre Konversationen. Neue Sticker-Packs: Fearless Bird- und Vacation-Packs bieten Ihnen ausdrucksstarke Reaktionen ohne Worte.

Fearless Bird- und Vacation-Packs bieten Ihnen ausdrucksstarke Reaktionen ohne Worte. Einfachere Gruppensuche: Geben Sie den Namen eines Kontakts in der Registerkarte „Chats“ ein, um Gruppen anzuzeigen, die Sie gemeinsam haben.

Geben Sie den Namen eines Kontakts in der Registerkarte „Chats“ ein, um Gruppen anzuzeigen, die Sie gemeinsam haben. Dokumentenscan auf Android: Scannen, beschneiden und senden Sie Dokumente direkt in WhatsApp.

Scannen, beschneiden und senden Sie Dokumente direkt in WhatsApp. KI-Videoanruf-Hintergründe: Erstellen Sie einzigartige Hintergründe für Anrufe und für Fotos oder Videos in Chats.

Rollout-Status von Live-Fotos

Die Funktion wird noch eingeführt. Einige iOS-Benutzer können Live Photos empfangen, aber noch nicht senden. Wenn Sie die Option nicht sehen, aktualisieren Sie die App und versuchen Sie es später erneut.

Meta Newsroom-Funktionsübersicht zur Ankündigung von Live Photos auf iOS, Motion Photos auf Android, neuen Chat-Themen mit Meta AI, neuen Sticker-Packs, einfacherer Gruppensuche, Dokumentenscan auf Android und KI-Videoanruf-Hintergründen.

Die Unterstützung von Live Photos sorgt dafür, dass sich WhatsApp natürlicher anfühlt. Ihre Chats enthalten jetzt Bewegung und Ton, die alltägliche Erinnerungen zum Leben erwecken.