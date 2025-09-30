WhatsApp por fin te permite enviar fotos Live en iOS, así es como se hace

Meta está cerrando una brecha de larga duración en las funciones multimedia de WhatsApp. La aplicación ahora es compatible con las fotos Live en iOS, para que puedas enviar momentos que se mueven y hablan en lugar de fotogramas estáticos. El lanzamiento soluciona un problema común y acerca WhatsApp a la forma en que capturas recuerdos en tu iPhone.

Llevar el movimiento y el sonido a los chats

Hasta ahora, tenías que convertir las fotos Live en vídeos o GIF antes de enviarlas. Con la última actualización, puedes compartir fotos Live directamente desde la aplicación Fotos. En el chat, la imagen se anima durante una fracción de segundo. Toca el indicador de foto Live para escuchar el audio grabado al capturar la imagen.

Las fotos Live graban 1,5 segundos antes y después de pulsar el obturador. Ese breve clip añade contexto a los momentos espontáneos, las celebraciones y todo lo que pierde significado como imagen fija.

Cómo enviar una foto Live en WhatsApp (iPhone)

Créditos: WPBetaInfo

Actualiza WhatsApp desde la tienda de aplicaciones. Abre un chat, toca el icono + y, a continuación, elige Biblioteca de fotos y vídeos. Selecciona una imagen con la insignia Live. Si ves un interruptor de Live, mantenlo activado. Añade un pie de foto si quieres y, a continuación, toca Enviar.

Para reproducir una foto Live que recibes, ábrela y toca el icono Live para verla con sonido. Si no oyes el audio, activa el sonido de la foto en Fotos: abre la foto Live, toca Editar, toca el icono de foto Live y, a continuación, toca el altavoz para activar el sonido.

En una publicación de la sala de prensa, Meta destacó un lote más amplio de funciones diseñadas para hacer que WhatsApp sea más expresivo y útil. Junto con las fotos Live en iOS y las fotos en movimiento en Android, obtienes:

Temas de chat personalizados con Meta AI: Genera fondos personalizados para tus conversaciones.

Genera fondos personalizados para tus conversaciones. Nuevos paquetes de stickers: Los paquetes Fearless Bird y Vacation te ofrecen reacciones expresivas sin palabras.

Los paquetes Fearless Bird y Vacation te ofrecen reacciones expresivas sin palabras. Búsqueda de grupos más sencilla: Escribe el nombre de un contacto en la pestaña Chats para que aparezcan los grupos que compartes.

Escribe el nombre de un contacto en la pestaña Chats para que aparezcan los grupos que compartes. Escaneo de documentos en Android: Escanea, recorta y envía documentos directamente en WhatsApp.

Escanea, recorta y envía documentos directamente en WhatsApp. Fondos de videollamadas con IA: Crea fondos únicos para las llamadas y para las fotos o vídeos en los chats.

Estado del lanzamiento de las fotos Live

La función aún se está implementando. Algunos usuarios de iOS pueden recibir fotos Live, pero aún no pueden enviarlas. Si no ves la opción, actualiza la aplicación y vuelve a intentarlo más tarde.

La compatibilidad con las fotos Live hace que WhatsApp parezca más natural. Tus chats ahora transmiten movimiento y sonido que dan vida a los recuerdos cotidianos.