WhatsApp laat je eindelijk live foto’s versturen op iOS, zo doe je het

Meta sluit een langlopende kloof in WhatsApp’s multimediafuncties. De app ondersteunt nu Live Photos op iOS, zodat je momenten kunt versturen die bewegen en geluid maken in plaats van statische beelden. De uitrol lost een veelvoorkomend pijnpunt op en brengt WhatsApp dichter bij hoe je herinneringen vastlegt op je iPhone.

Beweging en geluid in chats brengen

Tot nu toe moest je Live Photos omzetten naar video’s of GIF’s voordat je ze kon versturen. Met de nieuwste update kun je Live Photos rechtstreeks vanuit de Foto’s-app delen. In de chat animeert de afbeelding een fractie van een seconde. Tik op de Live Photo-indicator om het geluid te horen dat bij het vastleggen werd opgenomen.

Live Photos nemen 1,5 seconden voor en na de sluiter op. Die korte clip voegt context toe aan spontane momenten, vieringen, en alles wat betekenis verliest als stilstaand beeld.

Hoe je een live foto verstuurt op WhatsApp (iPhone)

Credits: WPBetaInfo

Update WhatsApp vanuit de app store. Open een chat, tik op het + icoon, kies dan Foto- & videobibliotheek. Selecteer een afbeelding met het Live badge. Als je een Live-schakelaar ziet, laat deze dan aan. Voeg een bijschrift toe als je wilt, tik dan op Versturen.

Om een Live Photo die je ontvangt af te spelen, open deze en tik op het Live icoon om met geluid te bekijken. Als je geen geluid hoort, schakel de foto uit in Foto’s: open de Live Photo, tik op Bewerken, tik op het Live Photo-icoon, tik dan op de luidspreker om geluid in te schakelen.

In een Newsroom-bericht benadrukte Meta een bredere reeks functies die WhatsApp expressiever en nuttiger moeten maken. Naast Live Photos op iOS en Motion Photos op Android krijg je:

Aangepaste chatthema’s met Meta AI: Genereer gepersonaliseerde achtergronden voor je gesprekken.

Genereer gepersonaliseerde achtergronden voor je gesprekken. Nieuwe stickerpakketten: Fearless Bird en Vacation-pakketten geven je expressieve reacties zonder woorden.

Fearless Bird en Vacation-pakketten geven je expressieve reacties zonder woorden. Eenvoudiger groepen zoeken: Typ de naam van een contact in het Chats-tabblad om groepen die je deelt naar boven te halen.

Typ de naam van een contact in het Chats-tabblad om groepen die je deelt naar boven te halen. Documenten scannen op Android: Scan, snijd bij en verstuur documenten rechtstreeks in WhatsApp.

Scan, snijd bij en verstuur documenten rechtstreeks in WhatsApp. AI-videobel-achtergronden: Creëer unieke achtergronden voor gesprekken en voor foto’s of video’s in chats.

Live foto’s uitrolstatus

De functie wordt nog uitgerold. Sommige iOS-gebruikers kunnen Live Photos ontvangen maar kunnen ze nog niet versturen. Als je de optie niet ziet, update de app en probeer het later opnieuw.

Meta Newsroom functieoverzicht waarin Live Photos op iOS, Motion Photos op Android, nieuwe chatthema’s met Meta AI, nieuwe stickerpakketten, eenvoudiger groepen zoeken, documenten scannen op Android, en AI-videobel-achtergronden worden aangekondigd.

Live Photos-ondersteuning zorgt ervoor dat WhatsApp natuurlijker aanvoelt. Je chats bevatten nu beweging en geluid die alledaagse herinneringen tot leven brengen.