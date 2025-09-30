WhatsApp permet enfin d’envoyer des photos en direct sur iOS, voici comment faire

Meta comble une lacune de longue date dans les fonctionnalités multimédias de WhatsApp. L’application prend désormais en charge les photos en direct sur iOS, vous permettant d’envoyer des moments qui bougent et parlent au lieu d’images statiques. Ce déploiement élimine un point de friction courant et rapproche WhatsApp de la façon dont vous capturez des souvenirs sur votre iPhone.

Apporter du mouvement et du son dans les conversations

Jusqu’à présent, vous deviez convertir les photos en direct en vidéos ou en GIF avant de les envoyer. Avec la dernière mise à jour, vous pouvez partager des photos en direct directement depuis l’application Photos. Dans la conversation, l’image s’anime pendant une fraction de seconde. Appuyez sur l’indicateur de photo en direct pour entendre l’audio enregistré lors de la capture.

Les photos en direct enregistrent 1,5 seconde avant et après le déclenchement. Ce court clip ajoute du contexte aux moments spontanés, aux célébrations et à tout ce qui perd son sens en tant qu’image fixe.

Comment envoyer une photo en direct sur WhatsApp (iPhone)

Crédits : WPBetaInfo

Mettez à jour WhatsApp depuis l’App Store. Ouvrez une conversation, appuyez sur l’icône +, puis choisissez Photothèque. Sélectionnez une image avec le badge Live. Si vous voyez un bouton Live, laissez-le activé. Ajoutez une légende si vous le souhaitez, puis appuyez sur Envoyer.

Pour lire une photo en direct que vous recevez, ouvrez-la et appuyez sur l’icône Live pour la regarder avec le son. Si vous n’entendez pas l’audio, réactivez le son de la photo dans Photos : ouvrez la photo en direct, appuyez sur Modifier, appuyez sur l’icône de la photo en direct, puis appuyez sur le haut-parleur pour activer le son.

Dans un article de blog, Meta a mis en avant un ensemble plus large de fonctionnalités conçues pour rendre WhatsApp plus expressif et utile. Outre les photos en direct sur iOS et les photos animées sur Android, vous obtenez :

Thèmes de conversation personnalisés avec Meta AI : Générez des arrière-plans personnalisés pour vos conversations.

Générez des arrière-plans personnalisés pour vos conversations. Nouveaux packs d’autocollants : Les packs Fearless Bird et Vacation vous offrent des réactions expressives sans mots.

Les packs Fearless Bird et Vacation vous offrent des réactions expressives sans mots. Recherche de groupe simplifiée : Tapez le nom d’un contact dans l’onglet Discussions pour afficher les groupes que vous partagez.

Tapez le nom d’un contact dans l’onglet Discussions pour afficher les groupes que vous partagez. Numérisation de documents sur Android : Numérisez, recadrez et envoyez des documents directement dans WhatsApp.

Numérisez, recadrez et envoyez des documents directement dans WhatsApp. Arrière-plans d’appels vidéo IA : Créez des arrière-plans uniques pour les appels et pour les photos ou vidéos dans les conversations.

État du déploiement des photos en direct

La fonctionnalité est encore en cours de déploiement. Certains utilisateurs iOS peuvent recevoir des photos en direct mais ne peuvent pas encore les envoyer. Si vous ne voyez pas l’option, mettez à jour l’application et vérifiez à nouveau plus tard.

Récapitulatif des fonctionnalités de Meta Newsroom annonçant les photos en direct sur iOS, les photos animées sur Android, les nouveaux thèmes de conversation avec Meta AI, les nouveaux packs d’autocollants, la recherche de groupe simplifiée, la numérisation de documents sur Android et les arrière-plans d’appels vidéo IA.

La prise en charge des photos en direct rend WhatsApp plus naturel. Vos conversations comportent désormais du mouvement et du son qui donnent vie aux souvenirs quotidiens.