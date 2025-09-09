Die Apple Watch SE 3 bietet Hypertonie-Warnungen, einen Schlaf-Score und 5G für 199 $.

Apple hat die SE dieses Jahr nicht ausgelassen. Die neue Apple Watch SE 3 übernimmt einige der wichtigsten Gesundheitsfunktionen von der Flaggschiff-Serie 11 und bietet sie zu einem wesentlich niedrigeren Preis an. Sie ist nicht länger nur die Budget-Option, sondern eine Uhr mit integrierten, ernstzunehmenden Gesundheitsfunktionen.

Was ist neu bei der Apple Watch SE 3

Die Hauptfunktion ist die Hypertonie-Erkennung. Mithilfe des optischen Herzsensors und eines neuen Algorithmus kann die SE 3 langfristige Anzeichen von Bluthochdruck erkennen und Sie warnen, wenn Muster auf Hypertonie hindeuten. Für viele Menschen könnte diese Frühwarnung lebensrettend sein.

Schlaf-Score ist eine weitere Verbesserung. Anstatt nur zu verfolgen, wie lange Sie geschlafen haben, gibt sie Ihnen nun einen nächtlichen Score, basierend auf Unterbrechungen, Konsistenz und der Zeit, die in verschiedenen Schlafphasen verbracht wurde. Das Ergebnis ist ein klareres Bild davon, ob Ihre Erholung tatsächlich erholsam ist.

Apple hat auch 5G-Konnektivität hinzugefügt, was der SE 3 schnellere und zuverlässigere Daten ermöglicht, wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Sie verbraucht weniger Akku im Vergleich zu den älteren LTE-Modellen, was die Mobilfunknutzung praktischer macht.

Für die Haltbarkeit verwendet die SE 3 nun IONX-Glas mit Keramikbeschichtung, das laut Apple doppelt so kratzfest ist wie zuvor. Das Gehäuse ist dünner und leichter, sodass sie sich angenehmer anfühlt und dennoch robuster ist.

Design und Software

Das Aussehen hat sich nicht wesentlich verändert, aber das schlankere Profil macht am Handgelenk einen Unterschied. Sie läuft mit watchOS 6, das neue Zifferblätter wie Flow mit flüssigen Glasziffern und XactoGraph, eine frische Interpretation traditioneller Regulatoren, einführt.

Neben den neuen Funktionen erhalten Sie weiterhin Apples Standard-Gesundheitsfunktionen: Herzfrequenzüberwachung, Zyklus-Tracking, Gehörschutz und Funktionen für die psychische Gesundheit. Die SE 3 fühlt sich jetzt viel näher an der Series-Linie an als je zuvor.

Die Apple Watch SE 3 beginnt bei 199 $, was den Preis des letzten Jahres unterbietet und gleichzeitig mehr Funktionen bietet. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, und sie wird am 19. September ausgeliefert.

Warum es wichtig ist

Die SE-Linie stand schon immer für Zugänglichkeit, aber dieses Update ändert die Gleichung. Mit Hypertonie-Warnungen, besserer Schlafüberwachung und 5G bietet die Apple Watch SE 3 den Menschen leistungsstarke Gesundheits- und Konnektivitätsfunktionen zu einem Preis, der schwer zu ignorieren ist.