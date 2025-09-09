El Apple Watch SE 3 incluye alertas de hipertensión, puntuación del sueño y 5G por 199 $

Apple no se ha saltado el SE este año. El nuevo Apple Watch SE 3 toma algunas de las funciones de salud más importantes del emblemático Series 11 y las ofrece a un precio mucho más bajo. Ya no es solo la opción económica, es un reloj con serias herramientas de salud integradas.

¿Qué novedades trae el Apple Watch SE 3?

La función estrella es la detección de hipertensión. Mediante el sensor óptico de frecuencia cardíaca y un nuevo algoritmo, el SE 3 puede buscar signos a largo plazo de presión arterial alta y alertarte si los patrones sugieren hipertensión. Para muchas personas, esa advertencia temprana podría salvarles la vida.

La puntuación del sueño es otra mejora. En lugar de simplemente rastrear cuánto tiempo dormiste, ahora te da una puntuación nocturna basada en las interrupciones, la consistencia y el tiempo que pasaste en las diferentes etapas del sueño. El resultado es una imagen más clara de si tu descanso es realmente reparador.

Apple también ha añadido conectividad 5G, lo que le da al SE 3 datos más rápidos y fiables cuando estás lejos de tu teléfono. Utiliza menos batería en comparación con los modelos LTE más antiguos, lo que hace que el uso de la conexión móvil sea más práctico.

Para mayor durabilidad, el SE 3 ahora utiliza vidrio IONX con un revestimiento cerámico, que según Apple es dos veces más resistente a los arañazos que antes. El cuerpo es más delgado y ligero, por lo que se siente más cómodo sin dejar de ser más resistente.

Diseño y software

El aspecto no ha cambiado mucho, pero el perfil más delgado marca la diferencia en la muñeca. Funciona con watchOS 6, que introduce nuevas esferas de reloj como Flow, con números de cristal líquido, y XactoGraph, un nuevo giro a los relojes reguladores tradicionales.

Junto con las nuevas funciones, sigues teniendo las herramientas de salud estándar de Apple: monitorización de la frecuencia cardíaca, seguimiento del ciclo, protección auditiva y funciones de salud mental. El SE 3 ahora se siente mucho más cerca de la línea Series que nunca.

El Apple Watch SE 3 comienza en 199 $, por debajo del precio del año pasado y ofreciendo más funciones. Los pedidos anticipados ya están abiertos y se enviará el 19 de septiembre.

Por qué es importante

La línea SE siempre se ha centrado en la accesibilidad, pero esta actualización cambia la ecuación. Con alertas de hipertensión, un mejor seguimiento del sueño y 5G, el Apple Watch SE 3 ofrece a la gente potentes funciones de salud y conectividad a un precio difícil de ignorar.