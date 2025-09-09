L’Apple Watch SE 3 apporte les alertes d’hypertension, le score de sommeil et la 5G pour 199 $

Apple n’a pas fait l’impasse sur la SE cette année. La nouvelle Apple Watch SE 3 reprend certaines des fonctionnalités de santé les plus importantes de la Series 11 phare et les propose à un prix bien inférieur. Ce n’est plus seulement l’option économique, c’est une montre avec de sérieux outils de santé intégrés.

Les nouveautés de l’Apple Watch SE 3

La fonctionnalité phare est la détection d’hypertension. Utilisant le capteur cardiaque optique et un nouvel algorithme, la SE 3 peut rechercher des signes à long terme d’hypertension artérielle et vous alerter si des tendances suggèrent une hypertension. Pour de nombreuses personnes, cette alerte précoce pourrait sauver des vies.

Le Score de sommeil est une autre amélioration. Au lieu de simplement suivre la durée de votre sommeil, il vous donne maintenant un score nocturne basé sur les interruptions, la régularité et le temps passé dans les différentes phases de sommeil. Le résultat est une image plus claire de savoir si votre repos est réellement réparateur.

Apple a également ajouté la connectivité 5G, donnant à la SE 3 des données plus rapides et plus fiables lorsque vous êtes loin de votre téléphone. Elle consomme moins de batterie par rapport aux anciens modèles LTE, rendant l’utilisation cellulaire plus pratique.

Pour la durabilité, la SE 3 utilise maintenant le verre IONX avec un revêtement céramique, qu’Apple dit être deux fois plus résistant aux rayures qu’auparavant. Le boîtier est plus fin et plus léger, donc il est plus confortable tout en étant plus robuste.

Design et logiciel

L’apparence n’a pas beaucoup changé, mais le profil plus fin fait une différence au poignet. Elle fonctionne sous watchOS 6, qui introduit de nouveaux cadrans comme Flow, avec des chiffres en verre liquide, et XactoGraph, une nouvelle interprétation des horloges régulatrices traditionnelles.

Aux côtés des nouvelles fonctionnalités, vous obtenez toujours les outils de santé standard d’Apple : surveillance du rythme cardiaque, suivi des cycles, protection auditive et fonctionnalités de santé mentale. La SE 3 se rapproche maintenant beaucoup plus de la gamme Series que jamais.

L’Apple Watch SE 3 commence à 199 $, sous-cotant le prix de l’année dernière tout en offrant plus de fonctionnalités. Les précommandes sont ouvertes maintenant, et elle sera expédiée le 19 septembre.

Pourquoi c’est important

La gamme SE a toujours été axée sur l’accessibilité, mais cette mise à jour change la donne. Avec les alertes d’hypertension, un meilleur suivi du sommeil et la 5G, l’Apple Watch SE 3 offre aux gens des fonctionnalités de santé et de connectivité puissantes à un prix difficile à ignorer.