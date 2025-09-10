AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: Lohnt sich ein Upgrade?

Apples neue AirPods Pro 3 sind da und bieten mehr als nur ein kleines Upgrade. Mit stärkerer Geräuschunterdrückung, längerer Akkulaufzeit, schaumstoffverstärkten Ohrpassstücken, integrierter Herzfrequenzmessung und sogar Live-Übersetzung bieten sie Funktionen, die Sie bei den AirPods Pro 2 nicht finden werden.

Aber bedeutet das, dass Sie sofort wechseln sollten?

Analysieren wir beide, und Sie können dann entscheiden, welche der beiden, AirPods Pro 3 oder AirPods Pro 2, die bessere Wahl für Sie ist!

AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2: Die Unterschiede verstehen

Wesentliche Verbesserungen bei den AirPods Pro 3

Bessere aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Bietet bis zu doppelt so viel Geräuschreduzierung im Vergleich zu den AirPods Pro 2 und das Vierfache des ursprünglichen AirPods Pro Niveaus. Ein echtes Upgrade, wenn Sie oft mit lauten Umgebungen wie beim Pendeln oder in Großraumbüros zu tun haben.

Neue schaumstoffverstärkte Ohrpassstücke für einen besseren Sitz Apple bietet jetzt fünf Größen an, einschließlich XXS, und führt schaumstoffverstärkte Ohrpassstücke ein, die Komfort und Abdichtung kombinieren. Mehr Größen, bessere Abdichtung und geringere Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Bewegung oder beim Training herausfallen.

Verlängerte Akkulaufzeit Bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit mit ANC, verglichen mit 6 Stunden bei den AirPods Pro 2. Das ist eine Steigerung um 33 %.

Gesundheits- und Übersetzungsfunktionen Der integrierte Herzfrequenzsensor ermöglicht es Ihnen, die Herzfrequenz und Kalorien über die Fitness-App während des Trainings zu verfolgen. Die Live-Übersetzungsfunktion ermöglicht es Ihnen, andere Sprachen in Echtzeit zu verstehen, unterstützt durch Apple Intelligence.

Höhere Robustheit Jetzt mit einer IP57-Einstufung, die eine bessere Staub- und Wasserbeständigkeit bietet als die IP54-Einstufung der AirPods Pro 2.



AirPods Pro 2: Was sie immer noch großartig macht

Exzellente ANC und Klang Erstklassige Geräuschunterdrückung und zuverlässige Audioqualität bleiben ein Referenzpunkt.

Nahtlose Apple-Integration Adaptiver EQ, personalisiertes 3D-Audio, Touch-Steuerung, MagSafe- oder USB-C-Ladecase und einfaches Pairing mit Apple-Geräten.

Immer noch mit Rabatten erhältlich AirPods Pro 2 fallen oft auf unter 200 $ in Angeboten, was sie zu einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis macht.



Finden Sie heraus, ob AirPods Pro 2 gut für das Fitnessstudio sind!

Vergleichstabelle: AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2

Funktion AirPods Pro 3 AirPods Pro 2 ANC und Klang 2x ANC vs. Pro 2, Schaumstoff-Ohrpassstücke verbessern die Abdichtung Exzellente ANC und Klang Fit and comfort 5 Größen, schaumstoffverstärkte Ohrpassstücke, verfeinerte Form 4 Silikongrößen, Standardpassform Akkulaufzeit ~8 Std. mit ANC ~6 Std. mit ANC Herzfrequenzsensor Ja, verfolgt Herzfrequenz und Kalorien Nein Live-Übersetzung Ja Nein Staub- und Wasserbeständigkeit IP57 IP54 Preis (Einführung) 249 $ 249 $ (bei Einführung), jetzt reduziert

Tipps zur Entscheidung, ob Sie ein Upgrade durchführen sollten

Passform und Abdichtung priorisieren: Wenn Ihre aktuellen AirPods nicht sicher sitzen oder aufgrund schlechter Passform an Bass mangelt, sind die Schaumstoff-Ohrpassstücke ein wichtiger Punkt.

Wenn Ihre aktuellen AirPods nicht sicher sitzen oder aufgrund schlechter Passform an Bass mangelt, sind die Schaumstoff-Ohrpassstücke ein wichtiger Punkt. Akkulaufzeit schätzen: Zusätzliche 2 Stunden pro Ladung sind wichtig, wenn Sie die Ohrhörer den ganzen Tag nutzen oder wenn der Akku zu schnell leer wird.

Zusätzliche 2 Stunden pro Ladung sind wichtig, wenn Sie die Ohrhörer den ganzen Tag nutzen oder wenn der Akku zu schnell leer wird. Gesundheits-Tracking lieben: Die Herzfrequenzüberwachung ist eine einzigartige Funktion bei kabellosen Ohrhörern, perfekt für das Training.

Die Herzfrequenzüberwachung ist eine einzigartige Funktion bei kabellosen Ohrhörern, perfekt für das Training. Sprachübergreifend kommunizieren: Die Live-Übersetzung ist großartig, wenn Sie oft mit Menschen in anderen Sprachen sprechen.

Die Live-Übersetzung ist großartig, wenn Sie oft mit Menschen in anderen Sprachen sprechen. Robustheit wünschen: Die IP57-Einstufung gibt mehr Sicherheit für Workouts und Regen.

Die IP57-Einstufung gibt mehr Sicherheit für Workouts und Regen. Budgetbewusst: Wenn Ihre Pro 2 noch gut für Sie funktionieren und die Angebote gut sind, könnte Warten klug sein.

Frequently Asked Questions

Sind AirPods Pro 3 teurer als Pro 2? Nein. Sie starten bei 249 $, dem gleichen Preis wie die Pro 2 ursprünglich, aber die Pro 2 sind jetzt in Angeboten günstiger zu finden. Wird sich ANC wirklich viel besser anfühlen? Apple beansprucht die doppelte Geräuschreduzierung. Während Praxistests noch ausstehen, versprechen ein verbessertes akustisches Design und Schaumstoff-Ohrpassstücke bessere Ergebnisse. Ist der Herzfrequenzsensor genau genug, um eine Uhr zu ersetzen? Er verwendet fortschrittliche Infrarot-Technologie und integriert sich in Fitness-Funktionen. Er ist großartig für Workouts, ersetzt aber möglicherweise nicht vollständig die Genauigkeit einer Smartwatch. Funktioniert die Live-Übersetzung gut? Sie nutzt ANC und Apple Intelligence, um Sprache in Echtzeit zu übersetzen. Sie steckt noch in den Anfängen, ist aber vielversprechend für Reisen oder sprachübergreifende Gespräche.

Zusammenfassung

AirPods Pro 3 bringen bedeutsame Upgrades wie bessere ANC, Akkulaufzeit, Passform und neue Gesundheits- und Übersetzungsfunktionen. AirPods Pro 2 bleiben eine gute Wahl, besonders wenn Sie ein gutes Angebot bekommen oder keine Herzfrequenzmessung und Live-Übersetzungen benötigen. Passform, Akkulaufzeit und Gesundheitsfunktionen sind die wichtigsten Entscheidungsfaktoren. Wenn das Budget es zulässt und Funktionen wichtig sind, lohnen sich die Pro 3. Wenn die Pro 2 noch funktionieren, werden Sie sich nicht gehetzt fühlen.

Fazit

Wenn Sie nach verbessertem Komfort, längerer Akkulaufzeit, Workout-Tracking und intelligenteren Funktionen suchen, sind die AirPods Pro 3 ein solides Upgrade. Wenn Ihre Pro 2 jedoch immer noch leisten und Ihren Bedürfnissen entsprechen, ist es sinnvoll zu warten oder nach einem Angebot zu suchen. In jedem Fall werden Sie die echte kabellose Freiheit mit Apples Premium-Audio genießen.

Und vergessen Sie nicht, die vollständige Liste der Veröffentlichungen während Apples Event 2025 zu überprüfen.