AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: ¿merece la pena actualizar?

Los nuevos AirPods Pro 3 de Apple ya están aquí, y son algo más que una pequeña actualización. Con una cancelación de ruido más potente, mayor duración de la batería, almohadillas con infusión de espuma, seguimiento de la frecuencia cardíaca integrado e incluso traducción en tiempo real, ofrecen funciones que no encontrarás en los AirPods Pro 2.

Pero, ¿significa eso que deberías cambiar de inmediato?

Analicémoslos ambos, y así podrás decidir cuál de los dos, AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2, es la mejor opción para ti.

AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: entendiendo las diferencias

Principales mejoras en los AirPods Pro 3

Mejor cancelación activa de ruido (ANC) Ofrece hasta el doble de reducción de ruido en comparación con los AirPods Pro 2, y cuatro veces el nivel de los AirPods Pro originales. Una actualización real si sueles lidiar con lugares ruidosos como desplazamientos o espacios de trabajo abiertos.

Nuevas almohadillas con infusión de espuma para un mejor ajuste Apple ahora incluye cinco tamaños, incluyendo XXS, e introduce almohadillas con infusión de espuma, combinando comodidad y sellado. Más tamaños, mejor sellado y menos probabilidades de que se caigan durante el movimiento o los entrenamientos.

Mayor duración de la batería Hasta 8 horas de reproducción con la ANC activada, en comparación con las 6 horas de los AirPods Pro 2. Eso es un aumento del 33 por ciento.

Funciones de salud y traducción El sensor de frecuencia cardíaca integrado te permite realizar un seguimiento de la frecuencia cardíaca y las calorías a través de la aplicación Fitness durante los entrenamientos. La función de traducción en tiempo real te permite entender otros idiomas en tiempo real, con el apoyo de Apple Intelligence.

Mayor durabilidad Ahora con una clasificación IP57 que ofrece una mejor resistencia al polvo y al agua que la clasificación IP54 de los AirPods Pro 2.



AirPods Pro 2: lo que aún los hace geniales

Excelente ANC y sonido La cancelación de ruido de primer nivel y la calidad de audio fiable siguen siendo un punto de referencia.

Integración perfecta con Apple EQ adaptativo, audio espacial personalizado, controles táctiles, estuche de carga MagSafe o USB-C y fácil emparejamiento con dispositivos Apple.

Todavía disponibles con descuentos Los AirPods Pro 2 a menudo bajan de los 200 $ en ofertas, lo que los convierte en una opción sólida.



Tabla comparativa: AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2

Función AirPods Pro 3 AirPods Pro 2 ANC y sonido 2x ANC vs Pro 2, las almohadillas de espuma mejoran el sellado Excelente ANC y sonido Fit and comfort 5 tamaños, almohadillas con infusión de espuma, forma refinada 4 tamaños de silicona, ajuste estándar Duración de la batería ~8 h con ANC ~6 h con ANC Sensor de frecuencia cardíaca Sí, realiza un seguimiento de la FC y las calorías No Traducción en tiempo real Sí No Clasificación de resistencia al polvo y al agua IP57 IP54 Precio (lanzamiento) 249 $ 249 $ (en el lanzamiento), ahora con descuento

Consejos para decidir si actualizar o no

Prioriza el ajuste y el sellado: Si tus AirPods actuales no se sujetan de forma segura o carecen de graves debido a un mal ajuste, las almohadillas de espuma son un gran avance.

Si tus AirPods actuales no se sujetan de forma segura o carecen de graves debido a un mal ajuste, las almohadillas de espuma son un gran avance. Valora la duración de la batería: 2 horas extra por carga importan si usas auriculares todo el día o si la batería se agota demasiado rápido.

2 horas extra por carga importan si usas auriculares todo el día o si la batería se agota demasiado rápido. Te encanta el seguimiento de la salud: El control de la frecuencia cardíaca es una característica única en los auriculares inalámbricos, perfecta para los entrenamientos.

El control de la frecuencia cardíaca es una característica única en los auriculares inalámbricos, perfecta para los entrenamientos. Habla en diferentes idiomas: La traducción en tiempo real es genial si a menudo hablas con personas en otros idiomas.

La traducción en tiempo real es genial si a menudo hablas con personas en otros idiomas. Quieres durabilidad: La clasificación IP57 da más confianza para los entrenamientos y la lluvia.

La clasificación IP57 da más confianza para los entrenamientos y la lluvia. Tienes un presupuesto limitado: Si tus Pro 2 aún funcionan bien y las ofertas son buenas, esperar podría ser inteligente.

Frequently Asked Questions

¿Son los AirPods Pro 3 más caros que los Pro 2? No. Se lanzan a 249 $, lo mismo que los Pro 2 originalmente, pero ahora se pueden encontrar los Pro 2 por menos en ofertas. ¿Se notará realmente mucho mejor la ANC? Apple afirma que duplica la reducción de ruido. Si bien aún están pendientes las pruebas en el mundo real, el diseño acústico mejorado y las almohadillas de espuma prometen mejores resultados. ¿Es el sensor de frecuencia cardíaca lo suficientemente preciso como para reemplazar un reloj? Utiliza tecnología infrarroja avanzada y se integra con las funciones de Fitness. Es genial para los entrenamientos, pero puede que no reemplace por completo la precisión de un reloj inteligente. ¿Funciona bien la traducción en tiempo real? Utiliza ANC e Apple Intelligence para traducir el habla en tiempo real. Todavía está en sus inicios, pero es prometedor para viajes o conversaciones en diferentes idiomas.

Resumen

Los AirPods Pro 3 traen mejoras significativas como una mejor ANC, duración de la batería, ajuste y nuevas funciones de salud y traducción. Los AirPods Pro 2 siguen siendo opciones sólidas, especialmente si puedes conseguir una buena oferta o no necesitas el seguimiento de la frecuencia cardíaca y las traducciones en tiempo real. El ajuste, la duración de la batería y las funciones de salud son los principales factores decisivos. Si el presupuesto lo permite y las funciones importan, los Pro 3 valen la pena. Si los Pro 2 aún funcionan, no te sentirás presionado.

Conclusión

Si buscas una mayor comodidad, una mayor duración de la batería, el seguimiento de los entrenamientos y funciones más inteligentes, los AirPods Pro 3 son una actualización sólida. Pero si tus Pro 2 aún cumplen y se adaptan a tus necesidades, esperar o buscar una oferta tiene sentido. De cualquier manera, disfrutarás de la verdadera libertad inalámbrica con el audio premium de Apple.

