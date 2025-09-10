AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: ¿merece la pena actualizar?

Los nuevos AirPods Pro 3 de Apple ya están aquí, y son algo más que una pequeña actualización. Con una cancelación de ruido más potente, mayor duración de la batería, almohadillas con infusión de espuma, seguimiento de la frecuencia cardíaca integrado e incluso traducción en tiempo real, ofrecen funciones que no encontrarás en los AirPods Pro 2.
Pero, ¿significa eso que deberías cambiar de inmediato?
Analicémoslos ambos, y así podrás decidir cuál de los dos, AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2, es la mejor opción para ti.
Tabla de contenido
AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: entendiendo las diferencias
Principales mejoras en los AirPods Pro 3
- Mejor cancelación activa de ruido (ANC)
- Ofrece hasta el doble de reducción de ruido en comparación con los AirPods Pro 2, y cuatro veces el nivel de los AirPods Pro originales.
- Una actualización real si sueles lidiar con lugares ruidosos como desplazamientos o espacios de trabajo abiertos.
- Nuevas almohadillas con infusión de espuma para un mejor ajuste
- Apple ahora incluye cinco tamaños, incluyendo XXS, e introduce almohadillas con infusión de espuma, combinando comodidad y sellado.
- Más tamaños, mejor sellado y menos probabilidades de que se caigan durante el movimiento o los entrenamientos.
- Mayor duración de la batería
- Hasta 8 horas de reproducción con la ANC activada, en comparación con las 6 horas de los AirPods Pro 2. Eso es un aumento del 33 por ciento.
- Funciones de salud y traducción
- El sensor de frecuencia cardíaca integrado te permite realizar un seguimiento de la frecuencia cardíaca y las calorías a través de la aplicación Fitness durante los entrenamientos.
- La función de traducción en tiempo real te permite entender otros idiomas en tiempo real, con el apoyo de Apple Intelligence.
- Mayor durabilidad
- Ahora con una clasificación IP57 que ofrece una mejor resistencia al polvo y al agua que la clasificación IP54 de los AirPods Pro 2.
AirPods Pro 2: lo que aún los hace geniales
- Excelente ANC y sonido
- La cancelación de ruido de primer nivel y la calidad de audio fiable siguen siendo un punto de referencia.
- Integración perfecta con Apple
- EQ adaptativo, audio espacial personalizado, controles táctiles, estuche de carga MagSafe o USB-C y fácil emparejamiento con dispositivos Apple.
- Todavía disponibles con descuentos
- Los AirPods Pro 2 a menudo bajan de los 200 $ en ofertas, lo que los convierte en una opción sólida.
¡Descubre si los AirPods Pro 2 son buenos para el gimnasio!
Tabla comparativa: AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2
|Función
|AirPods Pro 3
|AirPods Pro 2
|ANC y sonido
|2x ANC vs Pro 2, las almohadillas de espuma mejoran el sellado
|Excelente ANC y sonido
|Fit and comfort
|5 tamaños, almohadillas con infusión de espuma, forma refinada
|4 tamaños de silicona, ajuste estándar
|Duración de la batería
|~8 h con ANC
|~6 h con ANC
|Sensor de frecuencia cardíaca
|Sí, realiza un seguimiento de la FC y las calorías
|No
|Traducción en tiempo real
|Sí
|No
|Clasificación de resistencia al polvo y al agua
|IP57
|IP54
|Precio (lanzamiento)
|249 $
|249 $ (en el lanzamiento), ahora con descuento
Consejos para decidir si actualizar o no
- Prioriza el ajuste y el sellado: Si tus AirPods actuales no se sujetan de forma segura o carecen de graves debido a un mal ajuste, las almohadillas de espuma son un gran avance.
- Valora la duración de la batería: 2 horas extra por carga importan si usas auriculares todo el día o si la batería se agota demasiado rápido.
- Te encanta el seguimiento de la salud: El control de la frecuencia cardíaca es una característica única en los auriculares inalámbricos, perfecta para los entrenamientos.
- Habla en diferentes idiomas: La traducción en tiempo real es genial si a menudo hablas con personas en otros idiomas.
- Quieres durabilidad: La clasificación IP57 da más confianza para los entrenamientos y la lluvia.
- Tienes un presupuesto limitado: Si tus Pro 2 aún funcionan bien y las ofertas son buenas, esperar podría ser inteligente.
Frequently Asked Questions
No. Se lanzan a 249 $, lo mismo que los Pro 2 originalmente, pero ahora se pueden encontrar los Pro 2 por menos en ofertas.
Apple afirma que duplica la reducción de ruido. Si bien aún están pendientes las pruebas en el mundo real, el diseño acústico mejorado y las almohadillas de espuma prometen mejores resultados.
Utiliza tecnología infrarroja avanzada y se integra con las funciones de Fitness. Es genial para los entrenamientos, pero puede que no reemplace por completo la precisión de un reloj inteligente.
Utiliza ANC e Apple Intelligence para traducir el habla en tiempo real. Todavía está en sus inicios, pero es prometedor para viajes o conversaciones en diferentes idiomas.
Resumen
- Los AirPods Pro 3 traen mejoras significativas como una mejor ANC, duración de la batería, ajuste y nuevas funciones de salud y traducción.
- Los AirPods Pro 2 siguen siendo opciones sólidas, especialmente si puedes conseguir una buena oferta o no necesitas el seguimiento de la frecuencia cardíaca y las traducciones en tiempo real.
- El ajuste, la duración de la batería y las funciones de salud son los principales factores decisivos.
- Si el presupuesto lo permite y las funciones importan, los Pro 3 valen la pena. Si los Pro 2 aún funcionan, no te sentirás presionado.
Conclusión
Si buscas una mayor comodidad, una mayor duración de la batería, el seguimiento de los entrenamientos y funciones más inteligentes, los AirPods Pro 3 son una actualización sólida. Pero si tus Pro 2 aún cumplen y se adaptan a tus necesidades, esperar o buscar una oferta tiene sentido. De cualquier manera, disfrutarás de la verdadera libertad inalámbrica con el audio premium de Apple.
