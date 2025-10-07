Usuarios del iPhone 17 Pro detectan una aplicación oculta de “prueba de campo” en los ajustes

Una aplicación oculta ha aparecido en la lista de actividad en segundo plano del iPhone 17 Pro, pillando a los usuarios por sorpresa. Etiquetada como Field Test , la entrada aparece junto a aplicaciones cotidianas como Cámara y Final Cut. No es nueva, pero rara vez es visible, y eso es lo que hace que este descubrimiento sea interesante.

Qué hace realmente la “prueba de campo”

El modo de prueba de campo ha existido durante mucho tiempo dentro de iOS como una herramienta de diagnóstico. Permite a los ingenieros y operadores de Apple comprobar datos celulares en tiempo real, como la intensidad de la señal en dBm , el tipo de conexión y las radiofrecuencias. Puedes abrirlo tú mismo marcando *3001#12345#* en la aplicación Teléfono y pulsando Llamar.

La herramienta mide cómo se conecta tu teléfono a las torres y ayuda a analizar el rendimiento de la antena. La mayoría de los usuarios nunca la ven porque Apple la mantiene oculta en la configuración general. Su repentina aparición en la sección de Actividad en segundo plano puede indicar un cambio de software en la forma en que iOS gestiona los diagnósticos a nivel de sistema, posiblemente relacionado con versiones más recientes de iOS como la 18 o la 26.

Por qué se dieron cuenta los usuarios

Las capturas de pantalla comenzaron a circular después de que varios propietarios de iPhone 17 Pro encontraran Field Test en sus registros de actividad de la aplicación. Muchos asumieron que era un nuevo proceso en segundo plano, pero es más probable que las utilidades de diagnóstico de Apple se estén volviendo visibles en condiciones específicas, tal vez durante las pruebas o después de las actualizaciones.

Algunos usuarios señalaron que las versiones anteriores de iOS se referían al mismo proceso con diferentes etiquetas internas, lo que sugiere que Apple podría estar estandarizando el nombre en todos los idiomas y dispositivos.

Qué significa para ti

Si ves Field Test en tu configuración, no hay motivo para preocuparse. Es una función legítima de Apple, no un proceso de terceros. Puedes desactivar su actividad en segundo plano si quieres, pero no afectará al uso normal. El cambio simplemente ofrece una rara visión de lo profundamente que se ejecutan los diagnósticos de Apple dentro de cada iPhone.