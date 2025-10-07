iPhone 17 pro-gebruikers ontdekken verborgen “veldtest”-app in instellingen

Een verborgen app is opgedoken in de lijst met achtergrondactiviteiten op de iPhone 17 Pro, wat gebruikers verraste. De app, gelabeld als Veldtest , verschijnt naast alledaagse apps zoals Camera en Final Cut. Het is niet nieuw, maar het is zelden zichtbaar, en dat maakt deze ontdekking interessant.

Wat “veldtest” eigenlijk doet

De Veldtest-modus bestaat al lang binnen iOS als een diagnostische tool. Het stelt Apple-ingenieurs en providers in staat om real-time cellulaire gegevens te controleren, zoals signaalsterkte in dBm, verbindingstype en radiofrequenties. Je kunt het zelf openen door *3001#12345#* te kiezen in de Telefoon-app en op Bellen te drukken.

De tool meet hoe je telefoon verbinding maakt met zendmasten en helpt bij het analyseren van antenneprestaties. De meeste gebruikers zien het nooit omdat Apple het verborgen houdt in de algemene instellingen. De plotselinge verschijning in de sectie Achtergrondactiviteit kan duiden op een softwarewijziging in hoe iOS systeemdiagnostiek beheert, mogelijk gerelateerd aan nieuwere iOS-builds zoals 18 of 26.

Waarom gebruikers het opmerkten

Screenshots begonnen te circuleren nadat verschillende iPhone 17 Pro-eigenaren Veldtest in hun app-activiteitenlogboeken vonden. Velen namen aan dat het een nieuw achtergrondproces was, maar het is waarschijnlijker dat Apple’s diagnostische hulpprogramma’s zichtbaar worden onder specifieke omstandigheden, misschien tijdens tests of na updates.

Sommige gebruikers merkten op dat eerdere versies van iOS naar hetzelfde proces verwezen met verschillende interne labels, wat suggereert dat Apple de naam mogelijk standaardiseert voor alle talen en apparaten.

Wat het voor jou betekent

Als je Veldtest in je instellingen ziet, is er geen reden tot bezorgdheid. Het is een legitieme Apple-functie, geen proces van derden. Je kunt de achtergrondactiviteit uitschakelen als je wilt, maar het zal normaal gebruik niet beïnvloeden. De verandering biedt simpelweg een zeldzame blik op hoe diep Apple’s diagnostiek in elke iPhone draait.