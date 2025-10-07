Les utilisateurs d’iPhone 17 Pro repèrent une application « test de terrain » cachée dans les réglages

Une application cachée a fait surface dans la liste d’activité en arrière-plan de l’iPhone 17 Pro, prenant les utilisateurs au dépourvu. Étiquetée Test de terrain , l’entrée apparaît aux côtés d’applications courantes comme Appareil photo et Final Cut. Ce n’est pas nouveau, mais c’est rarement visible, et c’est ce qui rend cette découverte intéressante.

Ce que fait réellement le « test de terrain »

Le mode Test de terrain existe depuis longtemps dans iOS en tant qu’outil de diagnostic. Il permet aux ingénieurs d’Apple et aux opérateurs de vérifier les données cellulaires en temps réel telles que la puissance du signal en dBm , le type de connexion et les fréquences radio. Vous pouvez l’ouvrir vous-même en composant *3001#12345#* dans l’application Téléphone et en appuyant sur Appeler.

L’outil mesure comment votre téléphone se connecte aux antennes et aide à analyser les performances de l’antenne. La plupart des utilisateurs ne le voient jamais car Apple le garde caché des réglages généraux. Son apparition soudaine dans la section Activité en arrière-plan peut signaler un changement logiciel dans la façon dont iOS gère les diagnostics au niveau système, possiblement lié aux nouvelles versions d’iOS comme la 18 ou la 26.

Pourquoi les utilisateurs l’ont remarqué

Crédits : Reddit

Des captures d’écran ont commencé à circuler après que plusieurs propriétaires d’iPhone 17 Pro ont trouvé Test de terrain répertorié dans leurs journaux d’activité d’applications. Beaucoup ont supposé qu’il s’agissait d’un nouveau processus en arrière-plan, mais il est plus probable que les utilitaires de diagnostic d’Apple deviennent visibles dans des conditions spécifiques, peut-être pendant les tests ou après les mises à jour.

Certains utilisateurs ont noté que les versions antérieures d’iOS faisaient référence au même processus avec différentes étiquettes internes, suggérant qu’Apple pourrait standardiser le nom dans toutes les langues et appareils.

Ce que cela signifie pour vous

Si vous voyez Test de terrain dans vos réglages, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. C’est une fonctionnalité légitime d’Apple, pas un processus tiers. Vous pouvez désactiver son activité en arrière-plan si vous le souhaitez, mais cela n’affectera pas l’utilisation normale. Le changement offre simplement un aperçu rare de la profondeur avec laquelle les diagnostics d’Apple fonctionnent à l’intérieur de chaque iPhone.